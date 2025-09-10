Ona je definitivno uživala u trenutku: Dugokosa ljepotica zapjevala na sav glas i očarala Splićane

Popularni Fibra festival u Splitu iznenadio je publiku kada je na pozornicu kao posebni gost izašao Grše koji se nakon pauze vratio nastupima. Publika ga je dočekala s velikim oduševljenjem, a rasplesanu i raspjevanu večer dodatno su obilježili nastupi izvođača poput Ragazzija, Bejbe, Bore Balboe, TTM-a, Miach, Hiljsona Mandele, Pekija, Kukusa i Baksa.

Kroz godine, Fibra Fest je postao nezaobilazna točka na glazbenoj karti regije. Festival uvijek privlači publiku svojom energijom i odličnim izborom izvođača, a posebnu pažnju i ovoga su puta privukle dame u originalnim modnim kombinacijama, spremne za dobru zabavu i ples do ranih jutarnjih sati. Kakva je atmosfera prevladavala zabilježio je portal eZadar!