Tko je Katarina za koju se šuška da je s Vitasovićem? Evo što radi izvan Sabora

Tko je Katarina za koju se šuška da je s Vitasovićem? Evo što radi izvan Sabora
Foto: Patrik Macek/pixsell
Bivša saborska zastupnica i čelnica Radničke fronte Katarina Peović (50), rođena je 16. studenog 1974. godine u Zagrebu, gdje je završila studij komparativne književnosti i kroatistike na Filozofskom fakultetu.
Već neko vrijeme kolaju glasine da su bivša saborska zastupnica i čelnica Radničke fronte Katarina Peović (50) te istarski glazbenik Alen Vitasović (57) u vezi. Njih dvoje viđeni su zajedno u Puli, u jednom kafiću, a fotografija s otvaranja Pulskog filmskog festivala dodatno je potaknula špekulacije.

Priče su postale još glasnije nakon što se Alen razdvojio od supruge, pa su mnogi pretpostavili da bi upravo Katarina mogla biti nova žena u njegovu životu.

Telefonski smo kontaktirali Alena Vitasovića i Katarinu Peović koja nam je rekla da glasine ne želi komentirati.

"Nemam komentara na ovu temu", rekla nam je.

Alen Vitasović nije duljio razgovor u kojem nam je otkrio da su glasine neistinite jer je s Katarinom Peović u prijateljskom odnosu.

10.9.2025.
6:10
Hot.hr
Patrik Macek/pixsell
Katarina PeoviĆAlen Vitasović
