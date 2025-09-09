Red zabave i vruće atmosfere: Tri zavodljive brinete zapalile podij i raspametile prisutne

LJETNA NOSTALGIJA /
Sjećate li se ovih stvari? Bili su neizostavni rekviziti za plažu 80-ih, nema tko ih nije obožavao
Nakon rekordno rasprodanog prvog izdanja, Summer Rooftop se vratio i na najbolji mogući način zatvorio ljetnu sezonu. Krov Kulturnog centra bio je ispunjen glazbom iz ’90-ih i 2000-ih. Sarajevska DJ-ica Forora i domaći favorit Felipe vodili su publiku kroz bezvremenske hitove koji su obilježili generacije. Brojne dame plijenile su pažnju svojim atraktivnim izgledom i podigle cijelu atmosferu na još višu razinu.
Cijelu čaroliju i energiju večeri zabilježio je portal SiB!