Red zabave i vruće atmosfere: Tri zavodljive brinete zapalile podij i raspametile prisutne

Nakon rekordno rasprodanog prvog izdanja, Summer Rooftop se vratio i na najbolji mogući način zatvorio ljetnu sezonu. Krov Kulturnog centra bio je ispunjen glazbom iz ’90-ih i 2000-ih. Sarajevska DJ-ica Forora i domaći favorit Felipe vodili su publiku kroz bezvremenske hitove koji su obilježili generacije. Brojne dame plijenile su pažnju svojim atraktivnim izgledom i podigle cijelu atmosferu na još višu razinu.

Cijelu čaroliju i energiju večeri zabilježio je portal SiB!