U mladosti se zaručila za Šukera, kasnije doživjela tragediju: Preminulom sinu ispunila najveću želju

Ana Obregon (70) španjolska je televizijska ličnost. Prije nego što je postala poznata javnosti, diplomirala je biologiju, no vrlo brzo se posvetila glumačkoj i televizijskoj karijeri. Tijekom 1980-ih i 1990-ih stekla je veliku popularnost kroz serije poput "Ana y los siete". U privatnom životu je bila u nekoliko medijski zapaženih veza. Najpoznatija je svakako bila veza s hrvatskim nogometnim asom Davorom Šukerom (57), koji ju je tijekom njihove veze čak i zaprosio na pomalo nesvakidašnji način – prsten je stavio u čašu vina, a Ana se gotovo ugušila. Veza nije završila brakom jer su se razišli oko planova za budućnost i obitelj.

Godine1992. rodila je sina Alessandra Lequija Juniora kojeg je dobila u vezi s talijanskim aristokratom, glumcem i televizijskim voditeljem Alessandrom Lequijem. Iako veza nije rezultirala brakom, oboje su sudjelovali u odgoju sina. Nažalost, Aless je preminuo 13. svibnja 2020. godine u 27. godini života nakon borbe s karcinomom, što je za Anu bio najveći životni gubitak. Nakon dugog perioda tuge, ona se u ožujku 2023. vratila u javnost s radosnom viješću – dobila je unučicu Anitu Sandru, putem surogat-majke u Miamiju. Dijete je začeto smrznutom spermom njezinog pokojnog sina Alessandra, a Ana je naglasila da time ispunjava posljednju želju svog sina da postane otac što je izazvalo veliku pažnju medija.