Dinamo igra protiv Dinama iz 4. lige: Stigli sastavi, Varela kreće od prve minute

Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb

0:0

Dinamo Predavac: Gavranović - Gucić, Balta, Milnarić, Vujašković - Prskalo, Antić, Ćibarić, Vrbanić - Đuričić, Landry

Dinamo Zagreb: Filipović - Theophile, Galešić, Goda - Stojković, Zajc, Soldo, Mudražija, Varela - Bakrar, Kulenović

Najava

Zagrebački Dinamo u utorak (16.30) na gostovanju igra utakmicu šesnaestine finala Supersport Hrvatskog kupa protiv četvrtoligaša Dinama iz Predavca, mjesta blizu Bjelovara.

Trener Dinama Mario Kovačević na teren je poslao izmiješanu momčad, uglavnom sastavljenu od igrača koji su u dosadašnjem dijelu sezone imali manju minutažu. Priliku od prve minute je dobio portugalski wunderkind Cardoso Varela, ali i slovenski veznjak koji je ovoga ljeta stigao na Maksimir Miha Zajc.

