Novi šok u Engleskoj: Bivši sudac Premier lige optužen za nedolične materijale

Engleski nogomet ponovno potresa skandal, a u središtu pažnje je David Coote, 43-godišnji bivši sudac Premier lige. Coote, čija je karijera već bila obilježena nizom kontroverzi, ovoga je puta optužen za posjedovanje neprimjerenih sadržaja uključujući izradu nedolične snimke djeteta.

Prema informacijama Nottinghamshire Police, optužnica je podignuta 12. kolovoza nakon što je u veljači pronađena sporna video-datoteka. Suđenje bi trebalo započeti ovoga četvrtka na Nottingham Magistrates’ Courtu.

Još jedan skandal u nizu

Ovo je samo posljednji u nizu udaraca za Coopta. Njegova reputacija ozbiljno je poljuljana još u prosincu 2024., kada ga je PGMOL (udruženje profesionalnih sudaca u Engleskoj) otpustio zbog snimke u kojoj je navodno vrijeđao Liverpool i tadašnjeg trenera Jürgena Kloppa. Naknadno je od strane FA-a suspendiran na osam tjedana zbog istog incidenta.

Skandali se tu nisu zaustavili. Tijekom Eura 2024. u Njemačkoj u javnost su procurile fotografije na kojima Coote šmrče bijeli prah kroz novčanicu, zbog čega ga je UEFA kaznila zabranom suđenja do lipnja 2026. godine. Uz to, britanski mediji pisali su i o njegovom umiješanju u neovlašteno klađenje.

Čeka ročište na slobodi

Policija je potvrdila da je Coote trenutačno na uvjetnoj slobodi te da se istraga odnosi na aktivnosti poput preuzimanja, pohranjivanja i dijeljenja zabranjenih materijala.

Ishod nadolazećeg ročišta mogao bi u potpunosti obilježiti njegovu budućnost, ali i dodatno narušiti povjerenje u sustav suđenja u engleskom nogometu, koje je i bez ovog slučaja pod stalnim povećalom.

