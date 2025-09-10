Bobanov program najavio novi maksimirski stadion: Evo kada bi trebao biti gotov

U subotu 13. rujna članovi Dinama drugi put u godinu i pol dana izlaze na izbore. Glasat će se za Skupštinu i Nadzorni odbor, a na njima će sudjelovati samo jedna lista, Dinamovo proljeće, na čijem je čelu Zvonimir Boban.

Program ističe demokratski iskorak kroz model jedan član, jedan glas, no dio članova žali što nema protukandidata pa je ishod već unaprijed poznat. S Bobanove liste u Skupštinu će ući 45 predstavnika, dok će se još pet birati među povjerenicima.

Pod nazivom Naša vizija, program na 11 točaka naglašava transparentnost, sportske rezultate i razvoj Škole nogometa.

Poseban naglasak stavljen je na infrastrukturu: novi stadion na Maksimiru kapaciteta 35 tisuća mjesta planiran je do kraja 2030. iako je rečeno prije nekoliko mjeseci da će biti gotov do 2029., dok bi nogometni kamp na Borongaju trebao biti gotov do 2028.

Kamp, kako se navodi, mora imati dovoljan broj igrališta, uključujući i jedno s manjim tribinama, te uvjete za svakodnevni rad i odgoj Dinamove djece.

