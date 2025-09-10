Nijemci uoči utakmice odluke opleli po Luki Dončiću: 'Nema liderske kvalitete...'

Njemačka reprezentacija na Eurobasketu briljira širokim i uravnoteženim rosterom, dok se Slovenija gotovo u potpunosti oslanja na svoju superzvijezdu, Luku Dončića. Večeras u četvrtfinalu očekuje nas sukob dviju potpuno različitih košarkaških filozofija.

Njemački Die Welt piše da je Dončić već s dvanaest godina pokazivao nevjerojatan talent, a danas dominira s nevjerojatnom lakoćom, ponekad jednom rukom, ponekad u visokom luku pod krov dvorane. Njegova igra često balansira između genijalnosti i ekscentričnosti.

Na ovogodišnjem Eurobasketu slovenska reprezentacija je gotovo Dončićeva pratnja. U osmini finala protiv Italije zabio je 42 od ukupno 84 poena svoje momčadi, što pokazuje njegovu apsolutnu dominaciju. S 204 poena u šest utakmica prednjači na ljestvici strijelaca daleko ispred konkurencije.

No kritičari ne prestaju komentirati njegov stil života i manjak discipline. Optužuju ga da ponekad kasni, da ne brine dovoljno o kondiciji i da nedostatak liderskih kvaliteta može ograničiti njegov puni potencijal. Ipak, i unatoč svemu, Dončić svojim talentom i dalje oduševljava, a njegova ekscentričnost postala je sastavni dio njegove košarkaške priče.

