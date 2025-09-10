Put za Mundijal: Evo tko iz Južne Amerike ide na Svjetsko prvenstvo

Nogometaši Bolivije izborili su nastup u interkontinentalnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi zauzevši sedmo mjesto u južnoameričkoj zoni, a d tog su uspjeha stigli minimalnom 1-0 domaćom pobjedom protiv Brazila u zadnjem kolu.

Susret je igran u El Altu na 4150 metara nadmorske visine, a pogodak za Boliviju postigao je Terceros u četvrtoj minuti nadoknade prvog poluvremena iz kaznenog udarca. Bio je ovo ujedno i prvi poraz Brazila otkako ga je preuzeo Carlo Ancelotti.

U prilog Boliviji išao je i rezultat iz Maturina gdje je domaća Venezuela izgubila sa 3-6 od Kolumbije i tako pala na osmo mjesto te će i dalje morati čekati na svoj prvi nastup na SP-u. Utakmica je dobro počela za domaće koji su nakon 12 minuta vodili sa 2-1, pogotke za Venezuelu postigli su Segovia (3) i Martinez (12), a za Kolumbiju Mina (10), no tada je na scenu stupio Luis Suarez (42, 50, 59, 67) i s četiri uzastopna gola odveo Kolumbiju na nedostižnih 5-2. Rondon (76) je smanjio na 5-3, ali je Cordoba (78) odmah potom opet odveo Kolumbiju na tri razlike.

Bolivija je tako natjecanje u južnoameričkoj zoni okončala sa 20 bodova, dok je Venezuela ostala na 18.

Svoj četvrti prolazak na SP, nakon 1930., 1950. i 1994., Bolivija će tražiti krajem ožujka na turniru na kojem će još nastupiti Nova Kaledonija kao druga reprezentacija iz Oceanije, deveta momčad iz Azije, deseta iz Afrike te sedma i osma reprezentacija iz Sjeverne i Srednje Amerike, a koje će biti poznate tek u listopadu, odnosno studenom ove godine. Od tih šest reprezentacija dvije će se plasirati na SP.

Još ranije je bilo poznato kako je šest mjesta koje izravno vode na SP iz Južne Amerike pripalo Argentini, Brazilu, Ekvadoru, Urugvaju, Kolumbiji i Paragvaju.

Argentina je osvojila prvo mjesto sa 38 bodova, dok se na drugo probio Ekvador 1-0 pbojedom upravo protiv Argentine u zadnjem kolu u Guayaquilu. Jedini gol zabio je Valencia (45+13-11m). Ekvador je tako natjecanje u kvalifikacijama okončao sa 29 bodova, slijede Kolumbija, Urugvaj, Brazil i Paragvaj sa po 28.

