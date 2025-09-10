Piksi na udaru: Srbija potopljena, navijači traže ostavku, a evo kako se on opravdava

Nogometaši Srbije doživjeli su težak poraz u kvalifikacijama za SP 2026. Na Marakani je Engleska slavila s 5:0 golovima Kanea, Maduekea, Konse, Guehija i Rashforda.

Izbornik Dragan Stojković Piksi nakon utakmice priznao je nemoć svoje ekipe:

"Engleska je daleko ispred nas u svim segmentima igre – brzini, snazi, tehnici. Ovo je realnost, oni su svjetska elita, a mi se borimo za drugo mjesto s Albanijom."

Na pitanje o povicima navijača "Piksi, odlazi" rekao je:

"Navijači imaju pravo na nezadovoljstvo, ali izgubili smo od nogometne velesile, ne od Andore ili Latvije. Ako mislite da netko drugi može pobijediti Englesku, slobodno ga dovedite."

Dodao je kako poraz, koliko god bolan bio, može poslužiti kao upozorenje uoči nastavka kvalifikacija.

