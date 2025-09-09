Je li ovo moguće? Norvežani uvaljali jedanaest komada, a Haaland pružio nevjerojatnu predstavu

Nevjerojatnu utakmicu je odigrala Norveška protiv Moldavije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Zabili su jadnim Moldavcima jedanaest golova i slavili 11:1.

Erling Haaland zabio je pet komada i sada ima 48 golova u 45 nastupa za reprezentaciju. Poker golova je upisao i napadač Rangersa Thelo Aasgaard koji je ušao u 64. minuti, a već 14 minuta kasnije imao je tri komada uz svoje ime. Po jedan su još dodali Felix Myhre i Martin Odegaard. Norvežani su si u 74. minuti zabili autogol.

Norvežani su ovime nanijeli najteži poraz ikada reprezentaciji Moldavije i izjednačili svoj rekord. 10:0 su pobijedili San Marino 1992. što je najveća Norveška pobjeda u kvalifikacijama do danas.

Sve o kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo čitajte na portalu Net.hr

Norvežani su sve bliže plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Imaju maksimalnih 15 bodova, šest više od Italije s utakmicom više.

