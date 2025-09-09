Mladi Vatreni osvojili bod na teškom gostovanju, Šotiček spasio Hrvatsku
Hrvatska U21 nogometna reprezentacija izbjegla poraz na teškom gostovanju
Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine počela je novi kvalifikacijski ciklus za odlazak na EP, u prvom susretu skupine H u Trabzonu je odigrala 1-1 protiv Turske.
Domaći sastav je poveo u 62. minuti golom Hamze Gurelera, dok je u 65. Marin Šotiček zabio za konačnih 1-1.
Nakon što su sve reprezentacije u skupini odigrale jednu, a jedino Litva dvije utakmice, na vrhu ljestvice je Ukrajina s tri boda. Po jedan imaju Hrvatska, Turska, Mađarska i Litva.
U izjednačenom prvom poluvremenu najbolju je šansu Hrvatska U21 imala u 27. minuti. Prvo je pucao Grgić, ali je njegov udarac obranio turski vratar Ertas, dok je u nastavku akcije Jagušić naciljao okvir vrata.
Samo četiri minute kasnije uzvratila je Turska U21 odličnom šansom. Celik je već savladao hrvatskog golmana Pavlešića, ali se u svemu ispriječio Vušković i onemogućio da lopta ode u mrežu.
U istom ritmu, gdje su napadali malo jedni pa malo drugi, nastavljeno je drugo poluvrijeme. U 48. minuti se stvorila velika gužva u domaćem šesnaestercu, ali nitko od brojnih hrvatskih igrača nije uspio ugurati loptu u mrežu. Uzvrat je uslijedio deset minuta kasnije kada je zaprijetio Demir, ali je na mjestu bio hrvatski vratar Pavlešić.
Nakon što su u sat vremena stvorene brojne prilike na obje strane, ali nije bilo golova, dva su postignuta unutar samo četiri minute.
Turska U21 je povela u 62. minuti golom Gurelera i nakon greške Jagušića, ali su se mladi Hrvati vratili u u 65. minuti. Nakon kornera i poslije gužve nekako su zajedničkim snagama Šotiček i domaći igrač Ozcan ugurali loptu u mrežu za 1-1.
Do kraja se utakmica donekle smirila. Turska U21 je bila nešto bolja, ali ipak je završilo podjelom bodova.
U idućem susretu će izabranici Ivice Olića 14. listopada biti domaćin Ukrajini.
Ovog utorka odigrala se još jedna utakmica ove skupine, a Litva i Mađarska su remizirale 1-1.
