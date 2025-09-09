Zanimljivo je u kvalifikacijama: Irska i Ukrajina kiksale na Kavkazu

Nakon dvije odigrane utakmice u skupini F kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo nogometaši Irske su i dalje bez pobjede.

Nakon domaćih 2-2 protiv Mađarske u utorak su Irci u Jerevanu poraženi od Armenije s 1-2. Armenci su se time oporavili od startnog teškog domaćeg poraza od Portugala 0-5.

U nadoknadi prvog poluvremena dosuđen je jedanaesterac za Armeniju, a precizan je bio Spertsjan za 1-0. Odmah na startu drugog dijela, od 51. minute, Irska je bila u zaostatku od dva pogotka nakon što je Ranos pogodio za 2-0. U 57. minuti je smanjio Ferguson, ali Irci se drugi put nisu uspjeli vratiti iz minusa 0-2. Na premijeri u skupini gubili su od Mađara 0-2, ali su tada zabili u nadoknadi za 2-2 i jedan bod.

Bez pobjede i Ukrajina

U ovoj će skupini kasnije u utorak igrati Mađarska i Portugal u Budimpešti.

Bez pobjede na startu natjecanja u skupini D je i Ukrajina. Nakon početnog poraza od Francuske uslijedio je kiks Ukrajinaca u Bakuu kod Azerbajdžana. Utakmica je završila 1-1. Ukrajina je povela u 51. minuti golom Sudakova, ali je u 72. domaćin izjednačio nakon što je Mahmudov pogodio s bijele točke.

Ovog utorka u ovoj će skupini još igrati Francuska - Island.

