Poznati Englez u panici: 'Ništa me ne plaši više od srpskih navijača'

Srpska nogometna reprezentacija u utorak navečer u Beogradu igra protiv Engleske utakmicu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Više od 2.500 engleskih navijača stiglo je u glavni grad Srbije kako bi podržalo svoju reprezentaciju u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. No, umjesto slavljeničke atmosfere, gradom vlada oprez. Utakmica je označena kao "visokorizična", a sjećanja na nedavne sukobe i zloglasna reputacija lokalnih ultra-navijačkih skupina bacaju tamnu sjenu na sportski događaj.

U Engleskoj vlada veliki strah od potencijalnih nereda, pa tome i njihovi mediji pridodaju veliku pažnju. Na situaciju se u svojoj kolmni osvrnuo i novinar The suna Nick Parker, koji se nalazi u Beogradu.

"Vidio sam huliganziam širom svijeta, ali ovaj koji čeka Englesku protiv Srbije me plaši najviše od svega", napisao je pa objasnio:

"Bio sam svjedok najgoreg nogometnog divljaštva desetljećima — bježao sam od ruskih psihopata i krvavih uličnih obračuna, gledao šokantnu brutalnost policije, od Italije '90 do prošlogodišnjeg Europskog prvenstva u Njemačkoj... Ali ništa me ne plaši kao ono što nas čeka u utorak."

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda Rijeke i crnogorski reprezentativac za RTL Danas: 'S Robijem sjajno surađujemo'