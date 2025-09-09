Jakirović dobio novo pojačanje: Sin brazilske legende priključuje se njegovoj momčadi!

Joao Mendes, sin legendarnog Ronaldinha, od ovog tjedna ima novi klub. Dvadesetogodišnji napadač pridružit će se Sergeju Jakiroviću i Hull Cityju, i to kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor s Burnleyjem. Premda prijelazni rok više nije otvoren, pravila mu dopuštaju potpis jer dolazi bez odštete.

Mladi Brazilac nastupat će započetak za U21 momčad “Tigrova”. Za njega je ovo novi početak nakon što je nešto više od godinu dana proveo u Burnleyju. Iako je ondje imao dvogodišnji ugovor, obje strane dogovorile su raskid ovoga ljeta.

Nogometni put Joao Mendes započeo je u omladinskom pogonu Cruzeira, a kasnije je pokušao graditi karijeru u Barceloni – istim stopama kojima je nekoć gazio njegov otac. Međutim, iznenadio je mnoge kad je odlučio napustiti Španjolsku i okušati se u Engleskoj, prvo kod Burnleyja, a sada kod Hulla.

Mendes je svjestan da ga prezime uvijek stavlja pod povećalo, no otvoreno priznaje da ne želi živjeti u sjeni slavnog oca:

'Želim biti Joao, a ne Ronaldinho Junior. Nikad nisam pokušavao biti on, jer to jednostavno nije moguće. Moj otac je bio jedan od najboljih ikad. Meni je ponos što sam njegov sin, ali želim igrati svoju igru, bez pritiska i usporedbi', poručio je za ESPN.

Novi izazov u Engleskoj mogao bi biti prilika da pokaže da je više od slavnog prezimena. Vrijeme će pokazati hoće li “mali Ronaldinho” uspjeti pronaći svoj vlastiti put u svijetu nogometa.

