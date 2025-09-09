Zvijezde Real Madrida čestitale Modriću, njegov 'sin' objavio emotivnu poruku

Luka Modrić ovoga utorka, 9. rujna, slavi svoj 40. rođendan, a tim su mu se povodom javili bivši suigrači iz Real Madrida.

Modrić je ovoga ljeta napustio Real i potpisao za Milan, a bivši suigrači u 'Kraljevskom klubu' ga nisu zaboravili.

Rodrygo, brazilski ofenzivac s kojime je u sjajnim odnosima, zbog razlike u godinama čak su se zvali ocem i sinom, objavio je emotivnu poruku.

Rodrygo on IG: “I miss you dad. Happy birthday.” 🤍🥺 pic.twitter.com/IwuJvDWd8R — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 9, 2025

"Nedostaješ mi tata. Sretan rođendan", napisao je Rodrygo.

Javio se i Jude Bellingham koji je napisao "Sretan rođendan, brate".

Jude Bellingham on IG. 🤍 pic.twitter.com/AS2k2SUpsv — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 9, 2025

Nogometni put Luke Modrića započeo je u Zadru, a preko Zrinjskog i Intera stigao je do Dinama, gdje je vrlo brzo postao motor momčadi. Ipak, pravi proboj na europskoj sceni doživio je u dresu Tottenhama, nakon čega je 2012. godine uslijedio transfer u Real Madrid – potez koji je obilježio cijelu jednu eru u povijesti “Kraljevskog kluba”.

U Madridu je Modrić proveo 13 nezaboravnih sezona. Odigrao je 597 utakmica, osvojio čak 28 trofeja i postao najtrofejniji igrač u povijesti Reala. Posebno se pamti šest naslova Lige prvaka i legendarni vezni red koji je činio zajedno s Casemirom i Kroosom. Neizbrisiv trag ostavila je i njegova asistencija Sergiju Ramosu u finalu Lige prvaka 2014. godine. Najsjajniji trenutak individualne karijere stigao je 2018. kada je osvojio Zlatnu loptu, prekinuvši dominaciju Messija i Ronalda.

Iako je ovog ljeta napustio Real Madrid i preselio se u Milan, Modrićev utjecaj na nogomet ostaje neizbrisiv. Njegova profesionalnost, mirnoća i predanost poslu učinili su ga uzorom za generacije koje dolaze. Kako je istaknuo Florentino Pérez, “Modrićeva ostavština zauvijek će živjeti u srcima navijača.”

