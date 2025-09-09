U LJUBIČASTOM /

Radomir Đalović ipak je potpisao: Predstavljen je u novom klubu

Foto: Nel Pavletic/pixsell

'Velika mi je čast i veliko zadovoljstvo postati trener najtrofejnijeg kluba u Sloveniji'

9.9.2025.
17:32
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
Radomir Đalović već je našao novi klub nakon što je otpušten iz Rijeke s kojom je prošle sezone osvojio dvostruku krunu. Crnogorski će strateg voditi slovenski NK Maribor.

S mariborskim klubom Đalović je potpisao do 2027. godine. Vijest o pregovorima se pojavila prije nekoliko dana, a jučer su slovenski mediji pisali kako je došlo do preokreta i da je Đalović bio ljutit jer su mu promijenili dogovorene uvjete u posljednji trenutak. Bila to istina ili ne, Đalović je danas službeno potpisao ugovor s Violama i već u subotu će debitirati protiv Mure

 

 

"Velika mi je čast i veliko zadovoljstvo postati trener najtrofejnijeg kluba u Sloveniji. Zajedno s kolegama učinit ćemo sve da Maribor vratimo na njegov nekadašnji uspješan put. Želio bih zahvaliti vlasniku, predsjedniku i direktorima koji su mi pružili priliku. Vjerujem da ćemo dobro surađivati ​​i uspjeti postići željene rezultate. Potpisali smo dvogodišnji ugovor i očekujem da ćemo u tom razdoblju postići velike stvari.

Nismo u dobroj situaciji, Celje nam je uglavnom pobjeglo, ali imamo dobre igrače i iznimne navijače, koje bih želio pozvati da nam se pridruže u subotu. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da se dižemo iz utakmice u utakmicu i dovedemo Maribor tamo gdje mu je mjesto", rekao je Crnogorac na predstavljanju.

