Olić je ponosan: 'Mogli smo možda i bolje neke šanse iskoristiti. Isto tako, poklonili smo im gol'

Znali smo da nas očekuje vrući teren, jedna dobra Turska koja ima svoje kvalitete. Ponosam sam na dečke kako su odigrali, kazao je izbornik hrvatske nogometne U21 reprezentacije Ivica Olić nakon remija na gostovanju u Turskoj na otvaranju novog kvalifikacijskog ciklusa za odlazak na EP.

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine počela je novi kvalifikacijski ciklus za odlazak na EP, u prvom susretu skupine H u Trabzonu je odigrala 1-1 protiv Turske.

Domaći sastav je poveo u 62. minuti golom Hamze Gurelera, dok je u 65. Marin Šotiček zabio za konačnih 1-1.

Nakon što su sve reprezentacije u skupini odigrale jednu, a jedino Litva dvije utakmice, na vrhu ljestvice je Ukrajina s tri boda. Po jedan imaju Hrvatska, Turska, Mađarska i Litva.

"Znali smo da nas očekuje vrući teren, jedna dobra Turska koja ima svoje kvalitete. Ponosam sam na dečke kako su odigrali. Imali smo jako dobrih situacije gdje smo mogli možda i bolje neke šanse iskoristiti. Isto tako i kod prvog gola kojeg smo im doslovno poklonili. Nakon toga smo se vrlo brzo vratili i nastavili igrati," kazao je Olić.

'Još ćemo rasti'

"Ovo je početak kvalifikacija i na ovom vrućem gostovanju je bilo važno ne izgubiti. Za tri tjedna se ponovo okupljamo i kod kuće dočekujemo Ukrajinu koja je također, dobra reprezentacija. U grupi nas očekuju svi teški suparnici i sve četiri reprezentacije izuzev Litve imaju pravo vidjeti sebe među prve dvije," dodao je.

Olić je naglasio kako je ovo tek početak kvalifikacija i kako će momčad sigurno rasti.

"Jako sam zadovoljan, prije svega kako su igrači radili, siguran sam kako ćemo još rasti. Ovo je početak, odigrali smo jako dobro. Zadovoljni smo i idemo dalje," poručio je.

U idućem susretu će izabranici Ivice Olića 14. listopada biti domaćin Ukrajini.

