Masovni napad dronovima na Moskvu: Više od pola milijuna ljudi ostalo bez struje

Više od pola milijuna ljudi u moskovskoj regiji ostalo je u mraku nakon masovnog nestanka električne energije.

Netom prije nego što se dogodio nestanak struje, cijelom su regijom odjekivali zvuci bespilotnih letjelica, piše UNN.

Iz administracije okruga Ramenskoje izvijestili su o kvaru na elektroenergetskom čvorištu u Doninu. Kazali su da je ondje izgorjela sabirnica, ali nije poznato je li požar uzrokovan bespilotnim letjelicama.

Oglasilo se rusko ministarstvo obrane

Iz ruskog ministarstva obrane priopćili su da je protuzračna obrana u četiri sata oborila 109 ukrajinskih dronova. Prema navodima, neki od njih srušeni su upravo na mjestima gdje je došlo do nestanka struje.

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanjin potvrdio je da se dogodio napad dronova na području ruske prijestolnice, iako vlasti tvrde da su svi dronovi uspješno presretnuti.

