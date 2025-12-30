Trešnjevka kao Ukrajina! Skorin nakon nove mega detonacije u Zagrebu: 'Gdje je mozak?'

Trešnjevka ili prva linija fronte u Ukrajini? Da, u kvartu u kojem je 'by the way' ovaj studio, sinoć, taman za vrijeme Direkta jedan pirotehnički animirani muškarac spojio je petarde sa kanisterom benzina i eto. Policija ga je večeras uhitila.

Gotovo istu stvar na Trešnjevci smo vidjeli i lani kraj jedne druge škole, samo se možemo nadati da to nije neko natjecanje čiji je veći, odnosno čija je eksplozija veća. I opet se svi pitamo: Gdje je mozak?

Ali gomila znanstvenih analiza već zna gdje je. Miris baruta budi im adrenalin, glasan bum oslobađa dopamin, demonstriraju svoju snagu i kontroliraju vatru, to su neki od temeljnih moždanih razloga za prasak. Uz onaj klasični da žele prepasti svoje susjede. Zašto vječno pali paljenje? Detalje donosi Sara Jurica.

Cijena se najčešće plaća cijeli život

Filmski prizor - kao oni koje najčešće gledamo u filmovima katastrofe...samo što ovo nije film.

Iako je zakonom zabranjeno djeci mlađoj od 14 godina-do pirotehničkih sredstava lako dolaze. U posljednjih 5 dana samo na području splitsko-dalmatinske županije policija je zaplijenila oko 700 pirotehničkih sredstava.

"Radilo se o različitim pirotehničkim sredstvima. Prekršajno smo prijavili 31 osobu od čega 17 roditelja čija djeca mlađa od 14 godina su koristila pirotehniku. Deset maloljetnih osoba u dobi od 14 do 18 godina i četiri punoljetne osobe", navodi Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

Kazne za prekršaj iznose od 130 do 390 eura za roditelje, međutim tu je novac najmanji problem jer kada se dogodi nezgoda s pirotehničkim sredstvima - cijena se najčešće plaća cijeli život.

Dječak ostao bez dva prsta

Jučer je 13-godišnjak u Splitu koristeći upravo ova sredstva o kojima govorimo ostao bez dva prsta.

"Nažalost nije prva, prva je ozbiljnija za koju javnost zna sa ozbiljnijim implikacijama na funkciju šake koju će nažalost usprkos zbrinjavanja od strane kolega dječjih kirurga biti trajne", govori Josip Banović, pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju KBC-a Split.

Ovakvi slučajevi najčešći su upravo u ovo blagdansko vrijeme i nije ovo prvi ovakav slučaj. Prošle godine. Opet Trešnjevka, opet nešto što izgleda kao bomba. Pa je pravo pitanje: zašto je ovo sve češće način zabave za mlade?

Zašto pirotehnika?

"Pirotehnika je nešto što u zadnje vrijeme osobito privlači djecu i mlade. Rekla bih da i žele biti u nekakvom društvu gdje se koristi pirotehnika. Žele biti prihvaćeni. Žele biti veliki i zato koriste pirotehniku i zato je jedan dio te pirotehnike i na sreću zabranjen, a sve ono što je zabranjeno voće oni više koriste i više žele ubrati to zabranjeno voće", navodi Žana Pavlović, dječja psihologinja.

Sigurno da je zabranjeno voće atraktivno, a kada do njega ne mogu fizički, odlaze na internet. Opasna i zabranjena pirotehnička sredstva tako mogu naručiti na kućnu adresu, što je sve veći problem.

Ozljede koje mogu napraviti petarde, nisu nimalo bezazlene.

Najčešće strada šaka, ozljede ostaju za cijeli život

"Najčešće strada šaka, šaka je vrlo osjetljiv mehanizam pa su i ozljede koje na šaci imamo često jake ozljede koje ostaju za cijeli život s ozbiljnijim i socijalnim i ekonomskim implikacijama, ali i emotivnim. Trajnim emocionalnim implikacijama. Osim šake, eksplozije mogu ozlijediti visokim temperaturama pa tako imamo opekline kože i ozljede drugih organa kao što su oči, bubnjići i slično", govori Josip Banović, pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju KBC-a Split.

Ni kazne u ovoj čudnovatoj zabavi ne pomažu. Od 14 godina pa sve na dalje novčane kazne kreću se od 660 do 1990 eura. Postoje i kategorije koje se mogu koristi -ima ih različitih ovisno o jačini F1,F2 i F3- no sve su opasne, a često se postavlja i pitanje: Gdje se nabavljaju tako jaki eksplozivi?

"Mi ćemo nastaviti s državnim inspektoratom nastaviti tu provoditi postupak i dati im potporu u onim situacijama kada budu provodili nadzore rada trgovina koje se bave prodajom pirotehnike. Kao što znate ova vrsta pirotehnike se ne može kupiti u bilo kojoj trgovini, to se mora raditi u specijaliziranim trgovinama", kaže Antonela Lolić.

Djeca samo imitiraju što odrasli rade

Bili su tu brojni apeli, peticije, govori prijatelja životinja, edukacija u školi i van škole. Neovisno o tome je li roditelji znaju ili ne znaju, nakon prekršajne prijave posla ima za socijalne službu. Uzmu se opći podaci, razgovara se sa djetetom, napravi se obrada i onda se odluči treba li dalje postupati ili je jednokratni eksces, upozori se i roditelje i djecu na ono što su činili....

Treba imati na umu da su djeca samo imitatori - stoga odrasli pazite što radite jer vi ste primjer upravo njima. Pred nama je još doček Nove godine, a iza toga slijedi ponovna zabrana pirotehničkih sredstava

"Naša poruka iz policije je: Neka nam blagdani prođu mirna,neka nam doček nove godine prođe mirno i neka u Novu godinu 2026 uđemo bez ozlijeđene djece i građana", apelira Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

Još kada bi svi slušali, pa da dogodine ne moramo ponavljati isti apel.

