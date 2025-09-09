Došli su na prag SP-a, imaju samo pola milijuna stanovnika, a danas su napravili ludnicu

Zelenortski Otoci ili Zelenortska Republika mogli bi postati prva priča kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Danas su u ključnoj utakmici porazili Kamerun 1:0 na svom terenu i praktički su već u Sjevernoj Americi.

Zelenorćani su slavili pogotkom Dailona Roche Livramenta i sada su prvi u skupini s četiri boda ispred Kameruna dva kola do kraja kvalifikacija. Pobjeda nad Libijom za mjesec dana donijela bi im povijesni plasman na Mundijal. Zelenortski Otoci bi postali druga najmanja nacija (po broju stanovnika) koja se plasiarala na Svjetsku smotru.

Island je jedina zemlja s manje stanovnika koja je nastupala na SP-u, a bilo je to u Rusiji 2018. Islanđana je oko 400 tisuća (tada ih je bilo nešto manje), a Zelenortski Otoci imaju nešto više od pola milijuna stanovnika.

🇨🇻 Wow! Cape Verde have beaten Cameroon and moved four points clear at the top of their group with two games to go as they chase a first-ever World Cup appearance.



The African islanders would be the second-smallest country by population (525,000) to ever play at a finals - after… pic.twitter.com/UdyqkrNIan — The Sweeper (@SweeperPod) September 9, 2025

Sve o kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo čitajte na portalu Net.hr

Nakon utakmice s Kamerunom, navijači su utrčali u teren, bilo je tu i baklji, a cijelu ludnicu pogledajte OVDJE.

Inače, ovaj rezultat nije iznenađenje. Ova reprezentacija raste velikom brzinom, igrači im se uglavnom školuju u portugalskoj prvoj i drugoj ligi, a na posljednjem Afričkom kupu nacija prije dvije godine su ispali u četvrtfinalu na jedanaesterce od Južne Afrike. Nadimak im je Plavi morski psi.

POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj na terenu i iznenađenje u svlačionici: Ovo su suigrači poželjeli Luki za rođendan