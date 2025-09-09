Luka Modrić se oglasio: Evo što je napisao dan nakon pobjede nad Crnom Gorom

Luka Modrić objavio je u utorak, dan nakon pobjede nad Crnom Gorom, poruku na svom Instagram profilu.

Pobjednički kvalifikacijski niz hrvatskih nogometnih reprezentativaca se nastavio i ovog ponedjeljka, na maksimirskom stadionu je Hrvatska pobijedila Crnu Goru 4-0 (1-0) u sklopu skupine L.

Svakom novom utakmicom Svjetsko prvenstvo sve je bliže Hrvatskoj koja je trenutačno na vrhu ljestvice izjednačena s Češkom. Obje reprezentacije imaju po 12 bodova, ali je Češka odigrala pet, a Hrvatska četiri utakmice.

Hrvatska je potpuno dominirala protiv Crne Gore i na kraju rutinski stigla do tri boda, a Vatrene je u ovoj utakmici predvodio kapetan modrić, kojemu je to najvjerojatnije bila posljednja utakmica na stadionu Maksimir.

"Bravo Hrvatska! Važna pobjeda na putu do Svjetskog prvenstva! 🙏🏻💪🏻 Hvala Zagrebe!", napisao je Luka uz nekoliko fotografija s utakmice.

