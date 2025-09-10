Austrija srušila BiH, Rangnick stigao biciklom i objasnio neobičan potez
Susret je otvoren boljom igrom domaćih, no Austrijanci su u nastavku preuzeli kontrolu
Austrija je u Zenici slavila 2:1 protiv Bosne i Hercegovine, a nakon utakmice pred novinare je stao izbornik Ralf Rangnick.
Susret je otvoren boljom igrom domaćih, no Austrijanci su u nastavku preuzeli kontrolu i s dva pogotka osigurali pobjedu. "BiH je bila bolja prvih 20 minuta, ali kasnije smo mi dominirali i odlučili utakmicu. Ovo je važan korak na putu prema Svjetskom prvenstvu, no tek smo na pola puta", rekao je Rangnick.
Izbornik Austrije naglasio je da momčad mora biti maksimalno ozbiljna i protiv slabijih protivnika: "San Marino je idući, cilj je zabiti što više golova, a onda nas čekaju puno teži ispiti s Rumunjskom i Kiprom."
Veliku pažnju izazvao je i njegov nesvakidašnji ulazak na stadion biciklom. "Putevi su ovdje dugi, još uvijek ne mogu puno hodati, a golf vozilo nije bilo moguće koristiti. Zato smo se odlučili za elektro-bicikl", otkrio je Rangnick uz osmijeh.
