Marakana grmila: Navijači Srbije u glas protiv Aleksandra Vučića

Srbija je doživjela pravu blamažu u Beogradu. Engleska je na Marakani slavila s uvjerljivih 5:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., a uz sportski debakl, utakmicu su obilježili i nemili događaji na tribinama.

Kaos je izbio početkom drugog poluvremena, nakon pogotka Ezrija Konse za 0:3. Tribinama se prolomilo skandiranje "Tko ne skače, taj je ćaci", a ubrzo su muškarci u crnom nasrnuli na dio navijača. Tukli su ih i maltretirali, što je izazvalo paniku pa su neki gledatelji odlučili napustiti stadion.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr!

Nezadovoljstvo se nastavilo i dalje, uskoro se s tribina orilo "Vučiću pe*eru", što se jasno čulo i u televizijskom prijenosu, a video pogledajte ovdje! Do kraja dvoboja Englezi su još dvaput tresli mrežu preko Guehija i Rashforda, zapečativši katastrofu Srbije na domaćem terenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj na terenu i iznenađenje u svlačionici: Ovo su suigrači poželjeli Luki za rođendan