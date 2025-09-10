Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Srpski navijač došao pred tribinu s Englezima i izazvao kaos
Nakon teškog poraza Srbije od Engleske usred Beograda puno se priča o incidentima na stadionu
Engleska je u utorak navečer bez problema prošla najteže gostovanje u skupini kvalifikacija za SP i u Beogradu je pobijedila Srbiju s čak 5-0, a utakmicu su obilježili i incidenti.
Uz nerede na tribinama na kojima su bili smješteni srpski navijači, bilo je napeto i ispred tribine s gostujućim navijačima.
Jedan srpski navijač je, naime, došao pred tribinu na kojoj su bili smješteni Englezi i pokušao im oduzeti zastavu.
Vrlo brzo se u sve uključila i policija koja ga je pokušavala smiriti, a on se opirao.
Na kraju nije izdržao i policajci su ga svladali.
Navijač je nakon sukoba uhićen i odveden sa stadiona.
POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj na terenu i iznenađenje u svlačionici: Ovo su suigrači poželjeli Luki za rođendan