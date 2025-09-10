FOTOGRAFIJE OBILAZE REGIJU /

Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Srpski navijač došao pred tribinu s Englezima i izazvao kaos

Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Srpski navijač došao pred tribinu s Englezima i izazvao kaos
Foto: Profimedia

Nakon teškog poraza Srbije od Engleske usred Beograda puno se priča o incidentima na stadionu

10.9.2025.
9:32
SPORTSKI.NET
Profimedia
Engleska je u utorak navečer bez problema prošla najteže gostovanje u skupini kvalifikacija za SP i u Beogradu je pobijedila Srbiju s čak 5-0, a utakmicu su obilježili i incidenti.

Uz nerede na tribinama na kojima su bili smješteni srpski navijači, bilo je napeto i ispred tribine s gostujućim navijačima.

Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Srpski navijač došao pred tribinu s Englezima i izazvao kaos
Foto: Bane T. Stojanovic/pixsell
Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Srpski navijač došao pred tribinu s Englezima i izazvao kaos
Foto: Dusan Milenkovic/pixsell

Jedan srpski navijač je, naime, došao pred tribinu na kojoj su bili smješteni Englezi i pokušao im oduzeti zastavu.

Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Srpski navijač došao pred tribinu s Englezima i izazvao kaos
Foto: Profimedia

Vrlo brzo se u sve uključila i policija koja ga je pokušavala smiriti, a on se opirao.

Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Srpski navijač došao pred tribinu s Englezima i izazvao kaos
Foto: Profimedia
Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Srpski navijač došao pred tribinu s Englezima i izazvao kaos
Foto: Profimedia
Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Srpski navijač došao pred tribinu s Englezima i izazvao kaos
Foto: Profimedia
Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Srpski navijač došao pred tribinu s Englezima i izazvao kaos
Foto: Profimedia

Na kraju nije izdržao i policajci su ga svladali.

Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Srpski navijač došao pred tribinu s Englezima i izazvao kaos
Foto: Profimedia

Navijač je nakon sukoba uhićen i odveden sa stadiona.

Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Srpski navijač došao pred tribinu s Englezima i izazvao kaos
Foto: Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj na terenu i iznenađenje u svlačionici: Ovo su suigrači poželjeli Luku za rođendan

 

EngleskaSrbija
