Otkriveni planovi engleskih velikana: Manchester United ne namjerava prestati kupovati, a Arsenal rasprodaje zvijezde

U ljetnom prijelaznom roku Manchester United se je fokusirao na napadačka pojačanja, ali u siječnju će morati dovesti stopera koji će se uklopiti u sheme trenera Rubena Amorima.

Portugalski strateg preferira igru s trojicom u zadnjem redu, a od braniča s kojima raspolaže tek trojica su mu po ukusu, Matthijs De Ligt, Leny Yoro i Lisandro Martinez, koji je trenutno ozlijeđen. Harry Maguire, Noussair Mazraoui i Luke Shaw treneru Amorimu samo služe za "krpanje rupa".

Zbog toga će uprava "Crvenih vragova" u zimskom prijelaznom roku pokušati realizirati transfer belgijskog reprezentativnog stopera Zene Debasta (21), koji je protekle sezone pružao odlične partije u Sportingu, navode britanski medij.

Upravo je Amorim, dok je bio trener Sportinga, inzistirao na dolasku belgijskog braniča, a sada bi ga želio vidjeti na Old Traffordu. Debastu ugovor sa Sportingom vrijedi do lipnja 2029. godine, a odštetna klauzula iznosi astronomskih 80 milijuna eura. Britanski mediji procjenjuju da niti jedan klub na svijetu ne bi pristao platiti toliki iznos za jednog talentiranog stopera, što znači da bi se taj transfer mogao realizirati samo ako portugalski klub pristane na puno razumniji iznos odštete.

Manchester United je ovog ljeta doveo trojicu vrhunskih napadača, Benjamina Šeška, Bryana Mbeuma i Matheusa Cunhu, koji su ga koštali 226 milijuna eura.

Gužva u Londonu

Dvojica krilnih napadača Arsenala Brazilac Gabriel Jesus (28) i Belgijac Leandro Trossard (30) naći će se na transfer listi u zimskom prijelaznom roku, objavili su britanski mediji.

Trener Mikel Arteta se je u protekle tri sezone značajno oslanjao na Jesusa i Trossarda, ali dolaskom švedskog golgetera Viktora Gyokeresa njih dvojica su postali višak. "Topnici" su ovog ljeta potrošili blizu 300 milijuna eura na pojačanja. Najviše je novca potrošeno na dvojicu veznjaka, Martina Zubimendija i Eberechija Ezea, te centarfora Gyokeresa, koji je u prethodne dvije sezone u Sportingu zabio čak 97 golova.

Gyokeres je prvi izbor trenera Artete, a u pričuvi ima i njemačkog napadača Kaija Havertza. Jesusu i Trossardu ugovori ističu u lipnju 2027. i "Topnici" će ih nastojati prodati što prije kako bi izvukli što veći novac na ime odšteta.

