Luka Dončić poslao poruku navijačima i digao cijelu Sloveniju na noge

Slovenija se plasirala među osam najboljih u Europi, a u četvrtfinalu je čeka okršaj s svjetskim prvakom, reprezentacijom Njemačke.

Luka Dončić briljirao je u meču protiv Italije, ubacivši čak 42 poena i pritom postavio dva nova rekorda. Prvo poluvrijeme završio je sa nevjerovatnih 30 koševa, što je novi rekord Eurobasketa po broju koševa u jednom poluvremenu. Također, već nakon prve četvrtine upisao je 22 koša, još jedan rekord natjecanja.

Ipak, početkom drugog poluvremena Dončić je zbog bolova morao nakratko napustiti teren i otići u svlačionicu. Ozljeda noge pravi mu ozbiljne probleme. Nakon meča vidno je šepao, ali je u razgovoru sa slovenskim medijima i smirivao navijače, poručivši da neće biti razloga za paniku.

"Momci igraju sjajno, bilo da gubimo ili pobjeđujemo. Nema pojedinaca, svi smo zajedno. Svaka čast svima", rekao je Dončić, a zatim prokomentirao ozljedu:

"Boli, iskreno. Moram na terapije, ali bit će dobro."

Na pitanje o narednom susretu protiv Njemačke i vlastitoj spremnosti, Luka je kratko i jasno odgovorio:

"I s jednom nogom, pa i bez kuka ako treba."

Jasno je koliko bi izostanak Dončića bio ogroman hendikep za Slovence, ali prema njegovim riječima i stavu, spreman je predvoditi svoj tim u borbi za polufinale Eurobasketa.

