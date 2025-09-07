O senzacionalnom Hrvatu, prognaniku iz Slavonskog Broda, priča čitava Europa

Igor Miličić, hrvatski košarkaški trener, aktualni izbornik Poljske, na EuroBasketu 2025. kreirao je senzaciju. Opet...

Naime, 2022. godine, isto na smotri najboljih košarkaških reprezentacija Starog kontinenta, srušio je s Poljskom Sloveniju predvođenu fantastičnim košarkašem Lukom Dončićem i čudesno ušao u polufinale, a na ovom EuroBasketu, koje se igra na Cipru, u Litvi, Poljskoj i Finskoj, njegova Poljska stigla je do novog četvrtfinala...

'Želim uživati u ovom momentu'

"Ne razmišljam o Turskoj trenutačno, želim uživati u ovom trenutku. Ova noć je za veliko slavlje ovog velikog uspjeha. Imamo igrače koji vjeruju u ovaj sistem i vrhunsku kemiju u ekipi, te vjerujemo u ovo što radimo", kazao je Igor Miličić nakon pobjede nad Bosnom i Hercegovinom novinarima koji na licu mjesta prate EuroBasket 2025.

Igor Miličić je još jednom sjajno posložio svoje igrače i Poljska je rezultatom 80-72 izbacila Bosnu i Hercegovinu. Miličić će s Poljskom u četvrtfinalu pokušati režirati još jedno iznenađenje protiv reprezentacije koja je favorit. Međutim, uloga underdoga Igoru Miličiću odgovara.

Poremetio i kreirao drugi poredak

Dok se europska košarkaška scena pripremala za završnicu EuroBasketa 2025. i u završnici vidjela neke druge reprezentacije, Igor Miličić poremetio je stvari, kreirao neki drugi poredak i kao takav iskočio u središte pozornosti.

Matej Mamić, bivši hrvatski košarkaš i reprezentativac, gostovao je nedavno u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner", u kojem se dotaknuo košarkaške reprezentacije Poljske i Igora Miličića...

"Poljska jako dobro igra na EuroBasketu. Loydi i Ponitka predvode tu reprezentaciju. Obojica igraju strašno dobar turnir. Drago mi je, predvođeni su našim trenerom Igorom Miličićem. Domaćini su trenutno tako da sigurno i atmosfera i sve utječe na to da oni pokazuju tu kvalitetu igre. Vidjet ćemo, jako je teško prognozirati nešto, jer kad došu utakmice na ispadanje, takva dva pojedinca mogu povući ekipu i donijeti pobjedu, ali isto tako kad izgubite domaći teren, ne mora biti. Reprezentacija Poljske je dobra, ali sigurno nije najbolja i najkvalitetnija", rekao nam je Matej Mamić.

Neven Spahija, najbolji hrvatski košarkaški trener, prije desetak je dana u ekskluzivnom intervjuu za portal Net.hr pričao o padu i uzrocima pada hrvatske košarke, te rekao sljedeće:

"Naši suparnici nisu na reprezentativnom nivou niti Francuska, niti Španjolska niti Srbija, Grčka, Turska i Njemačka, to nisu naši suparnici. Naši suparnici u ovom trenutku su Finska, Latvija, Poljska. Mi nismo trenutno u situaciji bez NBA igrača doći i igrati protiv tih reprezentacija, to je veliki problem i u krajnjoj liniji to se i dogodilo. Sve utakmice s tim reprezentacijama u proteklom periodu smo mi gubili."

Vratimo se mi na Igora Miličića. Dakle, rođen je Igor Miličić u Slavonskom Brodu, još je jednom dokazao svoj status jednog od najcjenjenijih taktičara na kontinentu, vodeći reprezentaciju Poljske do drugog uzastopnog četvrtfinala na europskoj smotri. Njegov put, od talentiranog splitskog juniora čiju je igračku karijeru obilježila teška ozljeda do arhitekta modernog poljskog košarkaškog uspjeha, priča je o otpornosti, viziji i nepokolebljivoj vjeri u sustav.

No, put do uspjeha nije bio nimalo lagan. Kao u filmu, preko trnja do zvijezda, tako je i Miličić prošao mnogo prepreka. Život ga nije mazio, ali na koncu ga je nagradio. Znate kako se kaže, sreća prati uporne i hrabre.

Iz Slavonskog Broda u Split

Bio je dijete prognanik iz Slavonskog Broda. Za vrijeme rata obitelj je otišla u progonstvo i vrlo mlad stigao je u Split gdje je igrao košarku kao kadet. U juniorskoj reprezentaciji Hrvatske 1994. u Tel Avivu uzeo je europsko srebro zajedno u generaciji s Giričekom, Zemljićem, Nicevićem... Bio je glavni play s odličnim pregledom igre i odličnim šutom. Jedan od najboljih i najplemenitijih igrača te generacije.

No, život je za Miličića imao drugačije planove. Profesionalnu karijeru započeo je u Line Rijeci 1996. da bi godinu kasnije prešao u KK Split.

Na treningu u Splitu potrgao je koljeno, a liječnici su postavili krivu dijagnoza. Liječenje je potrajalo dvije godine. Ipak, teška ozljeda i dugotrajan oporavak preusmjerili su njegov put. Umjesto na najvećim europskim pozornicama, Miličić je novi dom i priliku pronašao u Poljskoj. Na Gripama nisu imali volje čekati njegov oporavak i Miličić je otišao u Poljsku. Tamo se oporavio od, što se na koncu ispostavilo, ozljede križnih ligamenata, počeo igrati i kasnije je bio prvak s Anwilom.

"Ovdje sam proveo osam igračkih godina. S obzirom na to da je supruga Barbara Poljakinja, i ja sam dobio poljsku putovnicu. Čak je bilo i kombinacija da zaigram za Poljsku, no to nisam mogao jer sam igrao za Hrvatsku u jednim kvalifikacijama za Eurobasket", rekao je jednom prilikom.

Nakon što je 2013. završio igračku karijeru u AZS Koszalinu, odmah je preuzeo ulogu pomoćnog trenera u istom klubu, da bi ubrzo postao i glavni strateg. Bio je to početak impresivnog trenerskog puta. Miličić se profilirao kao stručnjak za stvaranje pobjedničkih momčadi, vodeći Anwil Włocławek do dva naslova prvaka Poljske, a zatim i Stal Ostrów Wielkopolski do još jedne titule. Time je zacementirao svoj status jednog od najboljih trenera u Poljskoj i privukao pažnju europskih klubova.

Uslijedile su epizode u turskom Beşiktaşu, gdje je u teškoj situaciji uspio osigurati ostanak u ligi, te talijanskom Napulju. Upravo je s Napoli Basketom stvorio jednu od najvećih senzacija moderne talijanske košarke.

Potpuni autsajderi postali sila

"Stigli smo kao potpuni autsajderi. Naš budžet bio je možda 13. ili 14. u ligi, ali bili smo sjajno pripremljeni za svaku utakmicu", prisjetio se svojedobno Miličić osvajanja talijanskog Kupa, prenose njegove riječi talijanski mediji...

"Implementirali smo taktičke zamke na koje se protivnici nisu mogli brzo prilagoditi. Sve se poklopilo i zasluženo smo pobijedili. Možda bismo protiv takvog Milana slavili jednom u deset utakmica, a dogodilo se onda kada je bilo najvažnije", dodao je Igor Miličić.

Miličić nije samo trener, on je vođa koji je promijenio mentalitet jedne nacije, pretvorivši je od autsajdera u silu s kojom svi moraju računati.

Njegov uspjeh s Poljskom, okrunjen povijesnim četvrtim mjestom na EuroBasketu 2022. i sada novim plasmanom među osam najboljih na ovom, nije slučajan. Rezultat je to pomno građenog sustava, jedinstvene kemije unutar momčadi i jasne filozofije koja spaja disciplinu "jugoslavenske škole košarke" s modernim, prilagodljivim pristupom.

Tamo se, daleko od svjetala reflektora, transformirao u jednog od najboljih i najcjenjenijih igrača lige. Njegova inteligencija, radna etika i liderske sposobnosti donijele su mu poštovanje suigrača i navijača, ali i brojne trofeje, uključujući naslov prvaka Poljske, tri poljska Kupa te po jedan Kup u Belgiji i na Kosovu. Iako je u veljači 1998. bio na širem popisu hrvatske reprezentacije, nikada nije dobio priliku zaigrati u dresu domovine, no sudbina mu je namijenila drugačiju, trenersku ulogu u kojoj će ispisati povijest.

Poljsko čudo i tajna uspjeha

Kruna Miličićeve karijere stigla je 2021. godine preuzimanjem klupe poljske reprezentacije. Već na prvom velikom natjecanju, EuroBasketu 2022., šokirao je košarkaški svijet. Poljska je pod njegovim vodstvom igrala hrabru, discipliniranu i taktički savršenu košarku, a pobjeda u četvrtfinalu protiv Slovenije, predvođene Lukom Dončićem, ostaje upisana kao jedna od najvećih pobjeda u povijesti poljske košarke. Osvojeno četvrto mjesto bio je jasan znak da Poljska više nije "košarkaški liliputanac".

Taj uspjeh potvrdio je i na EuroBasketu 2025., gdje je ponovno odveo momčad do četvrtfinala, pobjedom nad Bosnom i Hercegovinom (80-72) u napetoj utakmici osmine finala. Na pitanje što je tajna, Miličić nudi jednostavan odgovor.

"Imamo igrače koji vjeruju u sustav, kemija u momčadi je izvrsna i vjerujemo u ono što radimo. To je cijela filozofija. Ne radi se samo o crtanju akcija i povicima 'idemo, idemo'. To je kombinacija svega i goleme želje za uspjehom", izjavio je Miličić nakon jedne od pobjeda.

Sustav, vođe na terenu i 'pojačanja'

Miličićeva filozofija temelji se na čvrstoj obrani, naslijeđu "jugoslavenske škole", dok napad prilagođava igračima koje ima na raspolaganju. Njegove produžene ruke na terenu su kapetan Mateusz Ponitka i iskusni razigravač Kamil Laczynski, igrači koji savršeno razumiju njegove ideje.

Svjestan limita u domaćem bazenu igrača, Miličić je i otvoreni zagovornik naturalizacije američkih košarkaša kako bi se podigla konkurentnost i popularizirao sport. Igrači poput Jordana Loyda i Jerricka Hardinga postali su ključni kotačići u njegovom stroju, donoseći kvalitetu potrebnu za borbu s europskim velesilama. Pobjeda protiv BiH, u kojoj je Loyd bio igrač utakmice s 26 poena, najbolji je dokaz ispravnosti te strategije.

Košarkaška dinastija Miličić

Osim trenerskih uspjeha, Igor Miličić gradi i pravu košarkašku dinastiju. Njegovi sinovi Igor Jr. (rođen 2002.), Zoran (2006.) i Teo (2008.) uspješno se bave košarkom. Najstariji, Igor Jr., već je seniorski reprezentativac Poljske i smatra se velikim talentom. Nakon odlične sezone na američkom sveučilištu Tennessee, potpisao je Exhibit 10 ugovor s Philadelphia 76ersima, no ozljeda ga je privremeno usporila.

"Računamo na njega za budućnost. On je igrač visok 208 cm koji može šutirati, skakati i braniti – svestran košarkaš koji bi bio ogromno pojačanje za našu momčad", s ponosom ističe Miličić stariji.

Igor Miličić danas je ime koje se u Europi izgovara s poštovanjem. On je "veliki taktičar i veliki natjecatelj", kako ga opisuju košarkaški stručnjaci. Njegov put od Hrvatske do Poljske, preko Turske i Italije, dokaz je da se vizijom, radom i sposobnošću prilagodbe mogu pomicati granice. Dok čeka nove klupske izazove, njegov primarni cilj ostaje jasan: nastaviti pisati povijest s Poljskom i potvrditi da čuda, kada su utemeljena na čvrstom sustavu, postaju pravilo.

