Sestra NBA zvijezde tragično stradala: Policija sumnja na obiteljsko nasilje

Velika tragedija pogodila je NBA ligu i Minnesota Timberwolvese. Naz Reid (26), jedan od najviše napredovalih igrača i dobitnik nagrade za najboljeg šestog igrača 2024.,pronašao se u teškoj situaciji kada mu je prošlog vikenda nesretno izgbuila život starija sestra.

Toraya Reid, 28-godišnjakinja iz New Jerseyja, ubijena je tijekom vikenda u pucnjavi za koju policija sumnja da je povezana s obiteljskim nasiljem. Prema navodima Sports Illustrateda, za ubojstvo je uhićen 29-godišnji Shaquille Green, za kojeg američki mediji pišu da je bio u vezi s Torayom.

Prema izvješću policije, incident se dogodio u subotu ujutro oko 11 sati. Ispred stambenog kompleksa pronađena je Reid bez svijesti, pogođena s više hitaca. Policajci su ubrzo nakon toga uočili osumnjičenog kako pokušava pobjeći s mjesta događaja te ga priveli.

Naz Reid, koji je karijeru gradio u rodnom New Jerseyju, srednju školu završio u Roselle Catholicu, a koledž na LSU-u, često je isticao bliskost sa svojom sestrom. U jednom je intervjuu 2023. opisao kao osobu koja je uvijek bila 'super zaštitnička, kao da nam je bila roditelj'.

Vijest je izazvala brojne reakcije i izraze sućuti širom NBA zajednice. Timberwolvesi su se još nisu službeno oglasili, no podrška Reidu i njegovoj obitelji stiže sa svih strana.

