Srbi će dobiti drakonsku kaznu? FIFA ovakve stvari ne prašta

FIFA će drakonski kazniti Srpski nogometni savez zbog incidenata na utakmici protiv Engleske u Beogradu koja je odigrana u utorak navečer, objavili su britanski mediji.

Englezi su u Beogradu pobijedili s uvjerljivih 5:0, a utakmicu su obilježili i brojni incidenti zbog čega Srbe očekuje žestoka kazna.

Sportbible javlja da će Srbi biti kažnjeni zbog ponašanja navijača, pogotovo zato jer je Srbija zu ovoj utakmici bila pod uvjetnom kaznom FIFA-e i svaki sljedeći izgred će imati ozbiljne posljedice.

Zbog toga je utakmica protiv Engleza odigrana sa smanjenim kapacitetom stadiona, a da bi Srbi izbjegli kaznu, utakmica je morala proći bez bilo kakvih incidenata, no to se nije dogodilo i sada Srbe očekuje kazna. Pretpostavlja se da će biti riječ o velikoj financijskoj kazni uz zatvaranje stadiona za navijače na sljedećoj domaćoj utakmici (protiv Albanije).

Lista grijeha

Najveći problem za Srbe je skandiranje o Kosovu.

"Kosovo je jednostrano proglasilo neovisnost od Srbije 2008. godine i sada je djelomično priznata neovisna država. Međutim, Srbija ne priznaje Kosovo kao neovisno i dvjema je nacijama zabranjeno igrati jedna protiv druge na međunarodnim natjecanjima", piše Sportbible i navodi da je tijekom utakmice bilo neprimjerenog skandiranja o kosovu te da su navijači istaknuli "provokativni transparent s kartom Kosova prekrivenom bojama srpske zastave".

Također, kazna će doći i zbog toga što je utakmica prekinuta jer je netko s tribine uperio laser u lice jednog engleskog reprezentativca te zbog toga što je netko zviždaljkom s tribine zbunjivao igrače.

