Piksiju se trese stolica, a među potencijalim kandidatima je sama krema svjetskog nogometa

U skupini K Engleska je ostvarila je petu pobjedu u isto toliko nastupa, a engleska obrana i dalje je bez primljenog pogotka. Ovaj put je Engleska prošla najteže gostovanje u skupini, u Beogradu je pobijedila Srbiju s čak 5:0.

Engleska je mnogo bolje otvorila utakmicu u Beogradu, a suparnika je slomila u završnom dijelu prvog poluvremena. Postigli su Englezi dva pogotka u samo tri minute, a Kane u 33. i Madueke u 35. minuti su bili strijelci za 2:0.

U 52. je Konsa povećao na 3-0, a po domaćina se sve raspalo u 72. minuti kada je Milenković zaradio isključenje. Do kraja su još zabijali Guehi u 75. i Rashford iz jedanaesterca u 90. za velikih 5:0.

Kako piše Telegraf, Dragan Stojković Piksi jasno je poručio da ne namjerava napustiti mjesto izbornika reprezentacije Srbije, iako je javnost nakon poraza od Engleske sve glasnija u zahtjevima za promjene. Atmosfera u Fudbalskom savezu Srbije, navodi se, trenutno je na "visokom naponu".

Podsjećaju i da je Piksi ostao na klupi i poslije razočaravajućeg nastupa na Europskom prvenstvu, ali dodaje da sadašnji problemi pred finiš kvalifikacija dodatno kompliciraju situaciju. Ugovor s FSS-om ima do 2026., no teško da će ga produžiti, čak i ako izbori plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Kao najveći izazov ističe se pitanje potencijalnog nasljednika. Skoro svi srpski treneri koji bi mogli preuzeti reprezentaciju trenutno imaju angažmane, Paunović u Oviedu, Stanković u Spartaku, Nikolić u AEK-u, Jovanović u reprezentaciji Grčke, dok Jokanović i Ivić rade u Aziji.

Kao jedno od rješenja spominje se i angažman stranog stručnjaka, iako bi za veliko i prepoznatljivo ime trebalo izdvojiti znatna sredstva.

Među onima koji su trenutno bez angažmana nalaze se Joachim Löw, svjetski prvak s Njemačkom iz 2014. godine, kojega je FSS navodno kontaktirao još prošle godine, te Jürgen Klinsmann, nekadašnji izbornik Njemačke, SAD-a i Južne Koreje. Slobodni su i Luciano Spalletti te Thiago Motta, nakon što su se razišli s Talijanskim nogometnim savezom odnosno Juventusom.

