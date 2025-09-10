Legendarni Danac još nije rekao zadnju riječ: Ima novi klub, a sve je iznenadio odabirom
Danac s 144 nastupa za reprezentaciju zaigrat će u trećoj ligi petice u svojoj karijeri
Legendarni danski nogometaš Christian Eriksen spreman je za novo poglavlje svoje karijere. 33-godišnji Danac ima novi klub. Nakon što mu je istekao ugovor s Manchester Unitedom, Eriksen će potpisati za Wolfsburg.
Eriksen ne namjerava završiti svoju bogatu karijeru. Dugo je bio bez kluba, ugovor s Unitedom mu je istekao prije dva mjeseca, ali sada je jasno da Danac želi još. Uskoro bi i službeno trebao potpisati za njemačkog bundesligaša Wolfsburg. Vukovi će postati šesti klub u karijeri Christiana Eriksena nakon Ajaxa, Tottenhama, Intera, Brentforda i Man Uniteda.
🚨🟢⚪️ Christian Eriksen to Wolfsburg, here we go! Deal in place and medical in Germany for former Man United player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025
Eriksen has accepted the proposal as deal can be considered done, as @F_Abolhosseini reported.
New chapter for the Danish star. 🐺 pic.twitter.com/oPnHMkYO8n
Podsjetimo, Eriksen je doživio i srčani udar na utakmici Eura 2021., ali i od toga se oporavio i uspješno nastavio s nogometom na najvećoj razini. Danac s 144 nastupa za reprezentaciju zaigrat će u trećoj ligi petice u svojoj karijeri.
