Legendarni Danac još nije rekao zadnju riječ: Ima novi klub, a sve je iznenadio odabirom

Legendarni danski nogometaš Christian Eriksen spreman je za novo poglavlje svoje karijere. 33-godišnji Danac ima novi klub. Nakon što mu je istekao ugovor s Manchester Unitedom, Eriksen će potpisati za Wolfsburg.

Eriksen ne namjerava završiti svoju bogatu karijeru. Dugo je bio bez kluba, ugovor s Unitedom mu je istekao prije dva mjeseca, ali sada je jasno da Danac želi još. Uskoro bi i službeno trebao potpisati za njemačkog bundesligaša Wolfsburg. Vukovi će postati šesti klub u karijeri Christiana Eriksena nakon Ajaxa, Tottenhama, Intera, Brentforda i Man Uniteda.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr

🚨🟢⚪️ Christian Eriksen to Wolfsburg, here we go! Deal in place and medical in Germany for former Man United player.



Eriksen has accepted the proposal as deal can be considered done, as @F_Abolhosseini reported.



New chapter for the Danish star. 🐺 pic.twitter.com/oPnHMkYO8n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025

Podsjetimo, Eriksen je doživio i srčani udar na utakmici Eura 2021., ali i od toga se oporavio i uspješno nastavio s nogometom na najvećoj razini. Danac s 144 nastupa za reprezentaciju zaigrat će u trećoj ligi petice u svojoj karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Barcelona prvu domaću utakmicu ove sezone u La Ligi igra na stadionu za trening