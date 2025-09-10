PREŽIVIO I SRČANI /

Legendarni Danac još nije rekao zadnju riječ: Ima novi klub, a sve je iznenadio odabirom

Legendarni Danac još nije rekao zadnju riječ: Ima novi klub, a sve je iznenadio odabirom
Foto: Profimedia

Danac s 144 nastupa za reprezentaciju zaigrat će u trećoj ligi petice u svojoj karijeri

10.9.2025.
19:07
Sportski.net
Profimedia
Legendarni danski nogometaš Christian Eriksen spreman je za novo poglavlje svoje karijere. 33-godišnji Danac ima novi klub. Nakon što mu je istekao ugovor s Manchester Unitedom, Eriksen će potpisati za Wolfsburg.

Eriksen ne namjerava završiti svoju bogatu karijeru. Dugo je bio bez kluba, ugovor s Unitedom mu je istekao prije dva mjeseca, ali sada je jasno da Danac želi još. Uskoro bi i službeno trebao potpisati za njemačkog bundesligaša Wolfsburg. Vukovi će postati šesti klub u karijeri Christiana Eriksena nakon Ajaxa, Tottenhama, Intera, Brentforda i Man Uniteda.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr

 

 

Podsjetimo, Eriksen je doživio i srčani udar na utakmici Eura 2021., ali i od toga se oporavio i uspješno nastavio s nogometom na najvećoj razini. Danac s 144 nastupa za reprezentaciju zaigrat će u trećoj ligi petice u svojoj karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Barcelona prvu domaću utakmicu ove sezone u La Ligi igra na stadionu za trening

Christian EriksenWolfsburg
