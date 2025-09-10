Livi je stigao u novi klub, uzeo jedinicu i obratio se navijačima: 'Nadam se...'

Dominik Livaković stigao ja na posudbu u Gironu iz turskog Fenerbahčea. Livaković je nakon reprezentativne pauze, u kojoj je s Hrvatskom u obje utakmice sačuvao mrežu, stigao u novi klub.

Livaković je po dolasku uzeo dres s brojem jedan, uputio je kratku poruku navijačima Girone i odradio prvi trening s novim klubom. "Pozdrav, navijači Girona, sretan sam što sam ovdje i nadam se da ću vas uskoro vidjeti", poručio je Livaković po službenom predstavljanju.

Livaković je u Fenerbahče stigao prije dvije godine iz Dinama za 6.6 milijuna eura, a prvih godinu i pol bio je nezamjenjiv na vratima istanbulskog velikana. Za Fener je ukupno odigrao 74 utakmice te 26 puta sačuvao mrežu netaknutom, a primio je 80 golova.

🏋️‍♂️ El primer entrenament de Dominik Livaković pic.twitter.com/jfjyibdxhH — Girona FC (@GironaFC) September 10, 2025

U Gironu je došao na jednogodišnju posudbu.

