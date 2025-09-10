Nevjerica za mlade Engleze u Kazahstanu: Netko ih potajno snimao u svlačionici

Nogometna reprezentacija Engleske do 21 godine otvorila je kvalifikacije za Europsko prvenstvo uvjerljivom pobjedom protiv Kazahstana (2:0), no slavlje nakon trijumfa pokvario je neugodan incident. Mladi „Gordi Albion“ našli su se u središtu skandala kada ih je nepoznata osoba pokušala potajno snimati u svlačionici.

Prema navodima engleskih medija, neposredno nakon posljednjeg sučeva zvižduka u Ortalyq Stadionu, engleski nogometaši povukli su se u svlačionicu. Tamo su primijetili navijača koji se popeo na prozorsku dasku i pokušavao ih snimati mobitelom.

Situacija je brzo eskalirala kada je Ethan Nwaneri, mlada nada Arsenala i strijelac prvog gola na utakmici, reagirao bacivši ručnik prema prozoru u pokušaju da blokira kameru. Snimka incidenta ubrzo je osvanula na društvenim mrežama, a na njoj se jasno vidi kako su igrači frustrirani i pokušavaju zaustaviti nepozvanog “promatrača”.

🚨 It is reported that the England U21 youth team was unhappy about being filmed in the locker room. One of the most vocal opponents of this was Ethan Nwaneri, who strongly opposed it. 😡 pic.twitter.com/WOJqDCpjKS — Scout in Eurasia (@scout_eurasia) September 9, 2025

Bijes zbog cijele situacije izrazio je i Archie Gray, mladi veznjak Tottenhama, koji je javno prozvao ponašanje navijača potpuno neprihvatljivim.

Uspješan start na terenu, neugoda izvan njega

Sam susret na travnjaku bio je puno mirniji i završio u engleskom stilu. Englezi su poveli ranim golom Nwanerija, a prednost su udvostručili već u 23. minuti preko Jobea Bellinghama, veznjaka Borussije Dortmund i mlađeg brata engleske superzvijezde Judea.

Momčad izbornika Leeja Carsleya tako je ostvarila uvjerljiv start u kvalifikacijama i napravila prvi korak prema velikim ciljevima na ljeto.

