Nevjerica za mlade Engleze u Kazahstanu: Netko ih potajno snimao u svlačionici

Foto: Profimedia

Situacija je brzo eskalirala kada je Ethan Nwaneri reagirao bacivši ručnik prema prozoru u pokušaju da blokira kameru

10.9.2025.
19:23
Sportski.net
Profimedia
Nogometna reprezentacija Engleske do 21 godine otvorila je kvalifikacije za Europsko prvenstvo uvjerljivom pobjedom protiv Kazahstana (2:0), no slavlje nakon trijumfa pokvario je neugodan incident. Mladi „Gordi Albion“ našli su se u središtu skandala kada ih je nepoznata osoba pokušala potajno snimati u svlačionici.

Prema navodima engleskih medija, neposredno nakon posljednjeg sučeva zvižduka u Ortalyq Stadionu, engleski nogometaši povukli su se u svlačionicu. Tamo su primijetili navijača koji se popeo na prozorsku dasku i pokušavao ih snimati mobitelom.

Situacija je brzo eskalirala kada je Ethan Nwaneri, mlada nada Arsenala i strijelac prvog gola na utakmici, reagirao bacivši ručnik prema prozoru u pokušaju da blokira kameru. Snimka incidenta ubrzo je osvanula na društvenim mrežama, a na njoj se jasno vidi kako su igrači frustrirani i pokušavaju zaustaviti nepozvanog “promatrača”.

 

 

Bijes zbog cijele situacije izrazio je i Archie Gray, mladi veznjak Tottenhama, koji je javno prozvao ponašanje navijača potpuno neprihvatljivim.

Uspješan start na terenu, neugoda izvan njega

Sam susret na travnjaku bio je puno mirniji i završio u engleskom stilu. Englezi su poveli ranim golom Nwanerija, a prednost su udvostručili već u 23. minuti preko Jobea Bellinghama, veznjaka Borussije Dortmund i mlađeg brata engleske superzvijezde Judea.

Momčad izbornika Leeja Carsleya tako je ostvarila uvjerljiv start u kvalifikacijama i napravila prvi korak prema velikim ciljevima na ljeto. 

Nevjerica za mlade Engleze u Kazahstanu: Netko ih potajno snimao u svlačionici