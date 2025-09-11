RS uzvraća udarac: Zabranila ulazak predsjednici Slovenije i ministrici vanjskih poslova
Vlada Republike Srpske odlučila je da se zabrani ulazak najvišim političkim dužnosnicima Slovenije na područje tog bosanskohercegovačkog entiteta
Republika Srpska uzvratila je Sloveniji zbog uvođenja sankcija srpskom čelniku Miloradu Dodiku, zabranivši ulazak u RS predsjednici Slovenije Nataši Pirc Musar i šefici diplomacije Tanji Fajon.
Kako je objavljeno nakon telefonske sjednice, Vlada Republike Srpske ocijenila je da je zabrana ulaska Dodiku u Sloveniju donesena bez jasnog pravnog temelja te da se radi o izravnom miješanju u unutarnja pitanja BiH i kršenju međunarodnih konvencija.
Kao odgovor na te mjere, odlučeno je da se zabrani ulazak najvišim političkim dužnosnicima Slovenije na područje tog bosanskohercegovačkog entiteta. Radi se o Pirc Musar i Fajon.
Pojasnili su da je ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srpske naloženo da onemogući ulazak predsjednici Musar i ministrici Fajon u taj entitet.
Slovenska vlada odlučila je u četvrtak uvesti sankcije Dodiku, što uključuje zabranu njegova ulaska u tu zemlju.
Ove mjere pridružuju Sloveniju zemljama poput Njemačke i Austrije, koje su već ranije uvele sankcije Dodiku zbog narušavanja Daytonskog mirovnog sporazuma, dok se on od 2017. godine nalazi na "crnoj listi" američke administracije.
POGLEDAJTE VIDEO: Dodik postavio novi uvjet, oporba: 'To je potez očajnika'