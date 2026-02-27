FREEMAIL
srećom prošli dalje /

Trener Genka sve priznao poslije kaosa protiv Dinama: 'Griješili smo više od njih, ali…'

Trener Genka sve priznao poslije kaosa protiv Dinama: 'Griješili smo više od njih, ali…'
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Genk i Dinamo su odigrali 3-3 čime se belgijska ekipa plasirala u osminu finala.

27.2.2026.
8:24
Hina
Marko Lukunic/PIXSELL
 Genkov trener Nicky Hayen rekao je da je njegovoj momčadi bilo teško protiv Dinama jer je puno griješila, ali je preživjela u produžetku uzvratne utakmice Europske lige odigrane u četvrtak navečer.

"Nismo očekivali da će biti lako protiv Dinama. No puno smo griješili, više od Dinama", izjavio je Hayen na konferenciji za medije.

Genk i Dinamo su odigrali 3-3 čime se belgijska ekipa plasirala u osminu finala.

"Nije nam bilo lako, ali smo tijekom produžetaka pokazali pravo lice. Ponosan sam na svoje igrače", rekao je.

Upitan da komentira nastup dvostrukog strijelca Luke Stojkovića, koji je golom za 3-1 izborio produžetak, pa tijekom njega dobio crveni karton zbog udaranja rukom u lice protivnika, rekao je da je "srećom učinio tu grešku".

"Sjajan je igrač, odlično je večeras igrao između linija. Pokazao je puno vještina. Srećom po nas, učinio je tu grešku, no to se događa. Bez obzira na to, on je uistinu sjajan igrač", izjavio je.

Hayen vjeruje da će Genk odigrati bolje protiv idućeg protivnika, odnosno Rome ili Freiburga.

"Sretni smo što smo ovo preživjeli. Sada se moramo popraviti i igrati bolje", poručio je.

