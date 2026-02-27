Dinamo je hrabro pao, a Besek je bio u pravu o nogometnom Ginóbiliju i 11 mangupa

Dinamo je ispao iz Europe, ali uzvratna playoff utakmica protiv Genka u Belgiji bila je jedna od onih u kojoj se ispadne, ali zasluži pljesak. Zagrebački plavi su definitivno za izvedbu u Belgiji zaslužili pljesak bez svog prvog strijelca Diona Drene Belje (18 golova za Dinamo u svim natjecanjima), bez obzira na produžetke u kojima su primili dva gola i raspali se. Hrabro su pali, odigrali muški. Umri muški, Ljubuški...

Kad sad vratimo film, prvih 20 minuta i posljednjih 20 minuta dvoboja s Genkom bili su ključni za Dinamo. Osmina finala Europske lige izmakla je u prvom susretu u Zagrebu, u kojem su dinamovci izgubili 1-3.

Da su u tom prvom meču na Maksimiru igrali hrabrije i bolje raspodijelili snage, sada bi se u Zagrebu s nestrpljenjem čekali ždrijeb za osminu finala, a navijači bi već planirali putovanja u Rim ili Freiburg. Ovako će planirati gostovanja u Split, Rijeku, Osijek, Varaždin i Koprivnicu. Nema veze, volimo HNL draži i nogometne "pašnjake". Samo neka Dinamo igra ovako kao u Genku i pregazit će konkurenciju.

Luka Stojković je nogometni fakin, mangup, igračina, fighter, nogometni Emanuel Ginóbili jer je nepredvidiv i nikad ne znaš što će napraviti u datom trenutku, kao što se to nije znalo kad je loptu u rukama imao navedeni argentinski košarkaški umjetnik. Međutim, isto tako, Luka Stojković treba malo kontrolirati emociju.

Dinamo je pokazao gard protiv Genka i od početka ušao u utakmicu jako dobro, kako treba ulaziti uvijek. Pristup im je bio na nivou. Bio je to jedan drugačiji Dinamo od onog u Zagrebu tjedan dana prije, u kojem su izgledali kao da nisu shvatili taktičke zamisli. Golovi su padali nakon kornera i iz odbijene lopte, ali to je samo sugeriralo da Dinamovi stručni stožer i igrači malo pogledaju svoja taktička rješenja, odnosno minuse iz prvog dvoboja. Praktički su kod svih golova igrači Dinama pogriješili taktički u prvoj utakmici. I kod tog trećeg gola Genka koji se pokazao kobnim u ovom dvomeču.

Mario Kovačević i njegov stručni stožer sjajno su pripremili uzvrat u Genku, uočili sve pogreške i nedostatke iz prve utakmice, nedupliranje igrača i na Cegeku Areni istčao je neki drugi Dinamo, Dinamo željan borbe - Do posljednjeg čovjeka! Jedan igrač je na terenu izgledao fantastično i doživio, kako se ono kaže, put od junaka do tragičara. Luka Stojković, za neke divlji igrač, za druge nogometni mangup, fakin, nepredvidiv i lucidan igrač, zabio je dva gola, od toga europogodak lijevom sa 17 metara. Odigrao je fantastičnu utakmicu, pojeo "travu" na Cegeku Areni kako se ono kaže, a onda ga je malo ponijelo pa je ošamario suparnika u produžetku, zaradivši crveni. Malo ga je ponijelo. Malo više, rekli bi smo...

Luka Stojković je bio nervozan, pa je planio i ruka mu je poletjela. Bio je to kratki trenutak zbrke, situacija koja nema opravdanja i potez za kojeg nema mjesta u sportu. Sudac Felix Zwayer, nakon što je pregledao VAR, nije mogao izbjeći donošenje odluke o crvenom kartonu. No, nitko ne može osporiti da je Luka Stojković, uz Dominika Livakovića, bio najbolji pojedinac Dinama protiv Genka u Belgiji.

Gostujući u srijedu u podcastu Net.hr-a Maksanov korner Dražen Besek, trener Varteksa, vizionarski je pogodio. Besek, bivši igrač Dinama, kazao je kako u uzvratu playoff Europske lige možeš odigrati dobru utakmicu, a ne pobijediti. Naveo je kako vjeruje da će Dinamo biti bolji nego u Maksimiru, ali kako se boji da će Dinamu faliti jedan gol.

To nije sve. Besek je istaknuo kako za Dinamu za prolaz protiv Genka treba "11 mangupa u momčadi kao što je Luka Stojković".

"Uživam ga gledati jer ima agresivnost, nepredvidiv je, ne znaš gdje će. On je onaj mangup koji može lomiti protivnika".

Znamo da je mlad, tek su mu 22., ali svejedno, za ostavljanje momčadi na cijedilu, ekipu, nema opravdanja. Ovaj šamar mu ne treba uzeti previše za zlo i razapinjati ga jer je odigrao sjajnu utakmicu do tog trenutka, ali neka iz ove greške nauči jer iz vlastitih grešaka najbolje se uči. Neka mu ovo bude škola. Ako ne nauči i ne položi test u školi s prolaznom ocjenom, e onda to neće biti dobro. Jer popravnog ispita nema!

