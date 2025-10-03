Veličanstveni Dinamo prva priča Europske lige! Osjećamo da dolazi nešto veliko

Dinamo je čudo od momčadi, pravo nogometno remek-djelo, prva priča Europske lige! Četvrta uzastopna pobjeda, četvrti korak na putu ka velikim snovima, u trenutku kad demokracija u klubu dolazi na jednu višu razinu. Bačka Topola, ta tiha pozornica na kojoj je započelo još jedno poglavlje povijesti Plavih. Maccabi Tel Aviv? Pao je kao prvi plavi val u mirnoj luci, izuzev onog malog vala na početku. Nema više straha, samo vatrena energija koja se prelijeva iz svakog udarca, iz svakog koraka na travnjaku. Samopouzdanje je Dinamu sad naraslo do neba, a tim se u svakom trenutku osjeća kao da su neslomljivi...

Iza njih, mnogi izazovi – oni teški protiv Varaždina i Gorice u ovoj sezoni koji su, u biti, bili dio procesa, oni trenuci koji su nas vraćali na početak, ali sada, sada su oni tu, uspinju se i klize poput vjetra u ovoj utakmici. A da, u ovom Dinamu ima više od samo kvalitete igre, tu ima i hrabrosti i duha. U ovom Dinamu igrači se bore svi za jednog, jedan za sve. Znaju u novom Dinamu da jedino tako mogu pobjeđivati. Ako busu stajali jedan iza drugog i davali sve od sebe.

Pokazali su to protiv Hajduka na Poljudu osvojivši ga lakše nego što su to mnogi očekivali, nakon toga uraganski protiv Fenerbahčea, a sada i protiv Maccabija u Bačkoj Topoli. Ovo je bila najzrelija partija izabranika Marija Kovačevića u ovoj sezoni.

Zagrebački plavi jači su, bolji, neslomljivi. Tri velika trijumfa, tri velike pobjede, ali nijedna veća od ove. Bačka Topola bila je ta koja je postavila scenu, a Dinamo ju je ispunio energijom koju su samo oni mogli donijeti. Ljestvica je podignuta još više...

No, ovo nije bila samo pobjeda na terenu. Ova pobjeda ima težinu koja će trajati. Ne samo da su pobjedili, već su i preokrenuli, pokazavši karakter. Maccabi je poveo, ali samo su ih čekali, plavi su u tih nekoliko minuta, tih nekoliko trenutaka, pokazali snagu volje, snagu karaktera. Povratak u igru bio je munjevit, a kada su zabili za 2-1, sve je već bilo jasno – put do pobjede je bio osvojen.

Gledajući ovu momčad, osjećamo da dolazi nešto veliko. Trener Mario Kovačević, unatoč svim izazovima – gotovo praznom stadionu, putovanju autobusa iz Beograda, uspio je podići tim na najvišu razinu. Posvetio se onom što je važno: mentalnoj snazi, psihološkoj stabilnosti. Ovaj Dinamo nije samo nogometna momčad, ovo je mentalna tvrđava. U trenutku kad je Maccabi pomislio da su pred vratima slave, Dinamo je eksplodirao.

I, na kraju, nije samo rezultat bitan. U ovom preokretu ima nešto više, nešto što ne možeš dotaknuti, ali osjećaš. To je ona neuhvatljiva vatra koja tinja u srcima svih Plavih, od trenera do igrača, do navijača.

Vatra koja je itekako tu, koja grije oko srca. Jer, kada te pogodi, kada te pogodi taj trenutak, kao grom iz vedra neba, onda znaš da je ovo početak nečega nevjerojatnog. Dinamo nije samo na vrhu. On je na putu prema još većim visinama...

Ovaj Dinamo, novi Dinamo, s maksimalnim učinkom, s osmijehom na licima, daje obećanje. Ovo je tek početak. Neka traje, neka traje što duže!.

