Dinamo ima svjetskog jokera broj 1 kojeg jedna stvar čini posebnim

Neki su igrači drugačiji od drugih jer imaju ono nešto, onaj neki faktor X. U nogometu se često spominje termin joker s klupe. Riječ je o igračima koji ne počinju utakmicu, ali ulaskom u igru donose prevagu. Ako itko u ovom trenutku zaslužuje tu etiketu, onda je to Dinamov napadač Sandro Kulenović. Sandro Kulenović zagrebački je dečko koji je odrastao u novozagrebačkom kvartu Travno, jakom Dinamovom uporištu. Pravi je Dinamov vojnik čije trenutne brojke govore sve.

Statistika koja plaši

Kule trenutno ima pet pogodaka u SuperSport HNL-u, sedam ukupno u svim natjecanjima ako računamo i Kup utakmicu protiv Predavača. Još impresivnije, sve to u samo 220 minuta igre. Dakle, Kulenović zabija gol svakih 31 minutu! Ako bi postojala posebna tablica realizacije, Dinamov napadač bio bi u vrhu, ne samo u Hrvatskoj, nego i na svjetskoj razini.

Šutljiv, vrijedan, profesionalan

Kulenović je često bio u sjeni drugih napadača i trenerskih razmišljanja. Nije se bunio, nije pravio probleme, nije tražio izlaz na buntovan način, već je šutio, trenirao, išao na posudbe, bio u službi momčadi i čekao priliku...

"Nikad mi nije bilo bitno i imperativ ganjati gol, statistiku, a da moja momčad ne pobijedi. Ekipa mi je na prvom mjestu uvijek. Uvijek je momčad najbitnije, a sad ako ja svojim brojkama mogu tu kako pomoći, ja ću prvo biti najzadovoljniji", kazao je u intervjuu za portal Net.hr Sandro Kulenović, tada igrač Lokomotive, 30. rujna 2022.

Uvijek je vjerovao u sebe. To ga čini posebnim.

"Ništa ne bih mijenjao. Sve nekako ide svojim tokom, onako kako bi trebalo. Svatko ima svoj put a ja imam ovakav. Vjerujem da će mi se sve vratiti, da ću biti sve bolji i bolji. Svaki odabir koji sam napravio, napravio sam više-manje u redu", otkrio nam je Kulenović u gore spomenutom intervjuu.

Dinamo je za Sandra Kulenovića od malih nogu svetinja, svaka njegova minuta u plavom dresu je nešto drukčija od bilo koje druge. U vremenu kad mnogi nogometaši dižu buku zbog minutaže i pokazuju nezadovoljstvo, Sandro radi suprotno. Njegov pristup više govori od tisuću riječi, a koliko voli Dinamo i kakvog je karaktera, govori i situacija s priprema u Sloveniji ovog ljeta. Tada se dogodio trenutak koji je još jednom pokazao od kakvog je materijala sazdan Sandro Kulenović.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Pamti se situacija s priprema

Na utakmici protiv Ujpesta napadač zagrebačkih plavih doživio je težak udarac - kontuziju ručnog zgloba. Četiri sata proveo je u ljubljanskoj bolnici, a u hotel se vratio tek duboko iza ponoći. Iz kluba su odmah javili da će napadač morati na pauzu, barem dok dodatne pretrage ne pokažu postoji li fraktura.

No, ono što je uslijedilo sljedeće jutro sve je iznenadilo. Iako mu je ruka bila zamotana i daleko od toga da može trenirati punim intenzitetom, Kulenović se pojavio na treningu! Nije, jasno, mogao sudjelovati u svim vježbama koje traži trener Mario Kovačević, bilo bi preriskantno pasti ili u duelu primiti udarac u ozlijeđenu ruku, ali sam čin pojavljivanja bio je poruka sam po sebi. Napadač Dinama doista izgleda kao da je čvršći od kamena, nepoderiv, neuništiv i spreman na sve kako bi zabio gol i bio u službi momčadi. Njegova prisutnost na terenu snažna je motivacija za suigrače i dokaz kakvu mentalnu snagu Kule posjeduje.

Joker za Poljud

U subotu Dinamo gostuje na Poljudu. Vječni derbi, sedmo kolo prvenstva. Idealna pozornica za novog junaka. I ne bi bilo nikakvo iznenađenje da baš "Kule" bude taj koji će promijeniti tijek utakmice. Jer u ovom trenutku teško da postoji igrač u HNL-u koji tako efikasno koristi svaku minutu na terenu.

Trenerova dilema

Naravno, Mario Kovačević i dalje ga vidi kao pričuvu i to bi kod nekih drugih igrača takvog kalibra možda bilo opasno, ali i ne kad je u pitanju Sandro Kulenović. I to je u redu dok momčad pobjeđuje. Ali, nakon samo jednog osvojenog boda u posljednja dva kola, pitanje se nameće samo. Koliko si trener može priuštiti luksuz da mu najbolji strijelac bude rezerva? U redu je imati širinu, u redu je imati konkurenciju, ali jednako je važno znati prepoznati trenutak – tko je u najboljoj formi i tko može najviše donijeti momčadi.

Poruka svima

Kulenovićev primjer je školski: šuti, radi, čekaj. Kad dođe tvoj trenutak – iskoristi ga. On je pokazao da ne moraš biti prva zvijezda da bi bio ključan igrač, a pokazao je i da je njegova energija neprocjenjiva. Dinamo u njemu ima luksuz kakav malo tko ima. Napadača koji može odlučiti derbi i s klupe. I zato, kad se u subotu od 17.00 lopta zakotrlja na Poljudu, možda svi svjedočimo novom poglavlju u priči o Dinamovom jokeru. Onom koji je tih, ali ubitačno efikasan. Onom koji, iako je rezerva, igra nogomet života.

