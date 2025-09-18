Albanski navijači su svima 'noćna mora': Srbi u strahu od nove invazije

Albanija će 11. listopada gostovati u Leskovcu protiv Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Utakmica se smatra ključnom u borbi za drugo mjesto skupine, budući da je prvo gotovo sigurno rezervirano za moćnu Englesku.

Iako je prvotno planirano da se susret igra u Beogradu, Fudbalski savez Srbije odlučio je dvoboj premjestiti u Leskovac. Odluka je donesena, kako su priopćili, iz sigurnosnih razloga, podsjećajući na incident iz 2014. kada je utakmica u Beogradu prekinuta nakon upada navijača i završila službenim porazom Srbije 0:3.

Albanski mediji prenose kako je ovo dokaz da se Srbija "plaši" albanskih navijača, a portal Panorama ističe da je ovo već treći put da neka država premješta utakmicu protiv Albanije na manji stadion. Prije Srbije, isto su učinili Makedonija i Grčka, želeći izbjeći pritisak s tribina i potencijalno veći broj albanskih navijača.

Primjeri iz prošlosti govore sami za sebe: 2016. Makedonija je Albaniju iz Skopja preselila u Strumicu, a 2001. Grčka je umjesto Atene utakmicu igrala na Kreti.

Ovaj put stadion u Leskovcu ima značajno manji kapacitet od beogradskog, a dogovoreno je i da neće biti gostujućih navijača, kao što ni u lipnju u Tirani nije bilo srpskih.

