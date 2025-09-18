Slaven Bilić se vraća? Priča se o senzacionalnom povratku u Englesku

Slaven Bilić ponovno se spominje kao kandidat za povratak na klupu West Hama ako Graham Potter bude smijenjen, doznaje talkSPORT. Potter je u teškoj poziciji nakon samo šest pobjeda u 23 ligaške utakmice, a uprava kluba razmišlja o bivšem hrvatskom izborniku kao popularnom rješenju među navijačima.

Bilić je West Ham već vodio od 2015. do 2017., ostvarivši 42 pobjede u 109 utakmica i dovevši klub do sedmog mjesta u prvoj sezoni. Iako je nakon otkaza ostao u dobrim odnosima s vlasnikom Davidom Sullivanom, i dalje prati situaciju: „West Ham je poseban klub, navijači i mediji stvaraju ogroman pritisak, nije lako biti tamo.“

Potter je sezonu otvorio nizom poraza, a pobjeda protiv Nottingham Foresta kratko je prekinula krizu. Osim Bilića, za mjesto trenera spominju se i Nuno Espírito Santo i Sean Dyche. Bilić je bez angažmana od ljeta 2024., nakon rada u saudijskom Al Fatehu, a njegova moguća povratnička epizoda u Londonu izaziva veliko zanimanje javnosti i medija.

