Poznati trener ekskluzivno za Net.hr: 'To što mi se dogodilo nikad prije nisam vidio'

Krunoslav Rendulić jedno je od najprepoznatljivijih trenerskih imena hrvatskog nogometa. Posljednju epizodu Rendulić je proveo je u azerbajdžanskom Sabahu, gdje se suočio s izazovima rada u egzotičnom i zahtjevnom nogometnom okruženju, ali i doživio svu surovost nogometa kao igre i trenerskog posla kao takvog...

'Uvijek ima poziva, ali...'

Objektivno od tih neriješenih koliko sam ja imao, 70% toga sam trebao dobiti. Jednostavno, izbijanja s linije, u 95. minuti ljudi mi izjednače bez šuta na gol, lopta ide prema vrataru koji čeka loptu, pogodi stopera u petu i odlazi u gol, pa do toga da jednu utakmicu mi je čovjek zabio gol leđima i loba golmana. Nikad prije to nisam vidio. Pa onda, recimo, igraš protiv Neftçija doma, razbiješ ih, izbijaju ti s linije, u 75. - 80 minuti imaš penal. Nogometaš pogodi stativu, lopta ode van i završi nula.

U otvorenom razgovoru za portal Net.hr dotaknuli smo se s Krunom Rendulićem ne samo njegovih iskustava u inozemstvu, već i anomalija koje obilježavaju nogomet, posebice kroz prizmu trenerske struke u Hrvatskoj i na temelju Rendulićevih iskustava.

Pred derbi Hajduka i Dinama na Poljudu (subota, 20. rujna, 17.00), Rendulić je u opširnom razgovoru iznio svoj pogled na najveći hrvatski nogometni dvoboj, pričao o cjelokupnom SHNL-u i anomalijama našeg nogometa, ali i progovorio o vlastitoj trenerskoj karijeri – usponima, izazovima i planovima za budućnost. Naravno, nisu to bile jedine teme koje smo s Krunom Rendulićem pretvrtili. Zato, vežite se, polijećemo!

"Tu sam, u Zagrebu. Strpljivo čekam nove trenerske izazove. Znate kako je to u trenerskom poslu, čekam pravu priliku da preuzmem neki klub. Vidjet ćemo kako će se odigrati po tom pitanju. Uvijek se nešto vrti, uvijek ima poziva, ali nije to ono što bi bilo zanimljivo", kaže u uvodu ekskluzivnog razgovora Net.hr Krunoslav Rendulić.

Je li trenerski posao kruh sa sedam kora?

"Trenerski posao je kao svaki drugi. Ili ga voliš ili ne. Ima svoje specifičnosti i da, ponekad zna biti surov. Međutim, bez obzira koliko trenerski posao bio težak, kompliciran, u neku ruku i nezahvalan, jednostavno radiš nešto što voliš. Taj svoj posao i ne smatraš kao posao, nego više kao hobi koji je plaćen. A kad to još voliš i kad ti hobi postane posao od kojeg živiš, onda je to idealno".

U Hrvatskoj ne valjaš, a vani si dobar. Neće ti baš netko platiti dobar ugovor na lijepe oči, zato što si zgodan, visok i plav k'o Sanader. Krunoslav Rendulić za Net.hr.

Istina, ali trenerski posao zna biti surov, progutat te i ispljunuti nazad...

"Slikovito rečeno, da. To vam je kao i u životu. Nekad neke stvari ne idu kako planiraš, nekad si razočaran, jer toliko toga si prošao u nogometu da te jednostavno ne može ništa više iznenaditi niti specijalno razočarati. To su doživjeli svi. Dobro, život ide dalje. Zatvoriš jednu knjigu, otvoriš drugu i bok."

'Dogodilo mi se puno stativa koje su izašle van'

Što se dogodilo na vašem posljednjem trenerskom radnom mjestu u Sabahu?

"Dogodilo se to da je bilo puno stativa koje su izašle van, pa ti utakmice završe neriješeno. Da, baš tako. Znate kako je to, kad lopta od stative uđe u gol onda si super trener, a kad ode van, onda nisi. No dobro, dogodilo mi se to da sam imao puno neriješenih rezultata. Objektivno od tih neriješenih koliko sam ja imao, 70% toga sam trebao dobiti. Jednostavno, izbijanja s linije, u 95. minuti ljudi mi izjednače bez šuta na gol, lopta ide prema vrataru koji čeka loptu, pogodi stopera u petu i odlazi u gol, pa do toga da jednu utakmicu mi je čovjek zabio gol leđima i loba golmana. Nikad prije to nisam vidio. Pa onda, recimo, igraš protiv Neftçija doma, razbiješ ih, izbijaju ti s linije, u 75. - 80 minuti imaš penal. Nogometaš pogodi stativu, lopta ode van i završi nula. Splet nesretnih okolnosti je doveo do toga da smo dogovorili raskid. Tako je ispalo, ali baš su mi se dogodiloe nevjerojatne stvari. Kad sam podvukao crtu i napravio analizu, poslije svih tih utakmica, primijetio sam da sam trebao imati 28 bodova kao i Qarabag. Oni su prvi, a ja imam 18 i 5. sam u poretku. I to je to."

Što vrhuška kluba nije uvidjela taj splet nesretnih okolnosti?

"Znate kako je to. Onaj tko odlučuje u tom momentu misli da je to najbolje. Ono što mene raduje i što mi je neka satisfakcija je da smo mi igrali stvarni dobro i bili u svim tim utakmicama dominantni. Čak prvi put u povijesti Sabaha nadigrali smo totalno Qarabag i trebali ga dobiti, a izgubili smo, recimo - 3-2. Ja protiv Qarabaga u zadnjih 10 minuta sa Sabahom imam dvije situacije jedan na jedan s golmanom i dva puta promašim. I što ćeš sad?!"

Niste otišli iz Sabaha razočarani?

"Nisam, niti razočaran niti smo se rastali u nekakvoj svađi. Sad ću vam reći jednu stvar. Ona najbolje dočarava u kakvim sam odnosima ostao s njima. Nedavno su me zvali na utakmicu protiv Celja tu, bio sam njihov gost. Sve vam jasno. Jednostavno, u nogometu se to dogodi. Ili imaš rezultat ili nemaš. Vi tu puno ne možete, sve poduzmete da ga imaš, ali nekad se neke stvari ne poklope, kao što se meni nisu poklopile. Kažem vam, kad sam napravio analizu, trebao sam dijeliti prvu poziciju s Qarabagom s istim brojem bodova, ja sam imao 10 manje. Bez obzira na igru, jednostavno ti nedostaju bodovi".

Koncem svibnja Radomir Đalović bio je heroj koji je Rijeci kao trener u svojoj debitantskoj sezoni senzacionalno donio dvostruku krunu. Točno tri mjeseca kasnije je smijenjen. Goran Tomić nakon 6 kola SHNL-a ode s klupe Istre 1961. Klub ga otpusti. Nema se baš strpljenja u hrvatskom nogometu. Baš nam je Goran Tomić svojedobno rekao - možeš imat rezultat, ali trenera se pamti po posljednjoj utakmici ili dvije.

"Nema, ali znate što se iz toga svega da iščitati. To da hrvatski klubovi imaju, kad kažem hrvatski klubovi mislim tu na hrvatske vlasnike, imaju strpljenja sa strancima. Tu konkretno mislim na Hajduk i Dinamo gdje je bio Cannavaro i u Hajduku Gattuso. Mislim tu i na još neke, a klubovi koji su u stranom vlasništvu, konkretno Španjolci, nemaju strpljenja s hrvatskim trenerom - konkretno s Tomićem. Isto se dogodilo Karoglanu kad je bio trener Istre 1961. i kad su ga smijenili nakon 3 kola i slučaj sa Zekićem u Osijeku. Došao José Boto u NK Osijek na mjesto sportskog direktora i jedva je čekao da smijeni Zorana Zekića. Zekić je tad napravio TOP rezultat, izborio Europu sa dosta skromnim kadrom. Isto tako, Federica Copitellija su trpili u Osijeku do besvjesti. Dolazimo tako do jednog apsurda. Mi kao hrvatski vlasnici vjerujemo strancima, a stranac ne vjeruje Hrvatima. To mi je malo čudno, a ovo ste dobro rekli za rezultat. E, sad da ja vas pitam - što je rezultat?! Objasnite mi, što znači rezultat? Spomenuli ste Đalovića. Osvojio je čovjek duplu krunu s Rijekom i preko noći su ga smijenili."

'Treneru treba dati vremena'

Da, poražavajuća činjenica. Strpljenja se u hrvatskom nogometu nema i domaća trenerska struka pritom dosta pati, a cijene se stranci. Ok, stranci u Hrvatskoj imaju dobre ugovore pa ih se ne smjenjuje samo tako lako kao Hrvate.

"Jasno da imaju. Neće doći stranac u Hrvatsku raditi kao što radi hrvatski trener za cca 15 000 eura, jel' tako? 3-4-5 000 eura gore - dolje, nebitno. Nego to kad trebaš isplatiti, onda trebaš isplatiti ozbiljan ugovor, milijunski jel' tako? To je drugi par rukava."

Što je za vas rezultat?

"Da bi se vrijednovalo trenera na objektivan način, treba mu dati vrijeme kojeg objektivno u Hrvatskoj nema. Objektivno, to vrijeme u Hrvatskoj treneri ne dobivaju. Što je rezultat? Rezultat je s Dinamo biti prvak, ali isto tako, rezultat je sa Slaven Belupom biti 4. ili 5. Razumijete? Treba gledati širi kontekst i vidjeti što su ciljevi klubova. Ako je cilj kluba razvijati mlade igrače i biti 5-6-7., onda je to uspjeh. Ako je cilj Dinama biti prvak, onda je to uspjeh. Cilj nekog kluba je ostanak, a onda je i to uspjeh. Sve zavisi o ciljeva klubova. Naravno da klubovi trebaju biti realni."

Bi li se vratili opet u hrvatski nogomet u kojem, eto, vidimo da postoje trenerske anomalije?

"Bilo je nekih kontakata, ali se nije realiziralo, ali zašto ne! Hrvatski nogomet je na cijeni, uvjeti su svake godine sve bolji, tako da zašto ne. SHNL je uvijek opcija.

Hrvatska ima dobrih trenera, ali se ne cijene.

'U Hrvatskoj ne valjaš, a vani si dobar. Neće ti platiti dobar ugovor na lijepe oči zato što si zgodan, visok i plav k'o Sanader'

"Naravno da imamo. Neću imenovati, ali ako naši treneri vani rade dobre rezultate, a nema nogometnog trenera koji vani ne radi dobar rezultat, dobar posao, ne pada mi ovako na blic napamet niti jedan koji je loš, a neki od njih su bili ovdje kod nas u Hrvatskoj, pa su proglašeni neznalicama."

Koji?

"Kako je prošao Ivan Leko u Hajduku, kako je svojevremeno prošao Igor Tudor u Hajduku, da ne nabrajam dalje...? Onda odu van i rade u vrhunskim klubovima. Znači, nešto tu ne štima. Najsvježiji primjer je Dragan Skočić. Bio čovjek izbornik U21 Hrvatske, pa su pisali sve i svašta o njemu, a on onda osvoji prvenstvo Irana s Tractorom uvjerljivo pored Sepahana, Persepolisa i Esteghlala. Znači, 3 kluba koja tamo, ono, dominiraju godinama. Ajde, sad vi meni to objasnite, kako to nekom uopće i objasniti? U Hrvatskoj ne valjaš, a vani si dobar. Neće ti baš netko platiti dobar ugovor na lijepe oči, zato što si zgodan, visok i plav k'o Sanader. Ne ide to baš tako. Evo vam, recimo, Kruno Jurčić. Čovjek je prvak, pazite sad ovo - kontinenta. Halo, prvak je kontinenta s Pyramidsom. Radi brutalan posao s Pyramidsom, obožavaju ga tamo. A kod nas, što bi rekli, izgubiš dvije i jao, nije on baš dobar."

Željko Kopić isto radi odličan posao u Dinamu iz Bukurešta?

"Radi da. I što će se sad on, recimo, primjer navodim, uopće i vraćati u hrvatski nogomet?! Ovdje se stvori neka glupa percepcija o tebi i ti se više ne možeš braniti. Nema to ni smisla. Konkretno, kad ste se dotaknuli Željka Kopića, da, on je već treću sezonu, dvije i pol godine mislim da je u Dinamu iz Bukurešta i vidimo kakav posao radi na klupi Dinama iz Bukurešta, koliko ga tamo cijene. Došao je na polu sezonu 2023./2024., u drugoj polovici navedene sezone, pa odradio cijelu sezonu 2024./2025., sad je trener u sezoni 2025./2026. Ali dobro ajde, tako je to u Hrvatskoj".

Idemo malo na SHNL teme. Odigrano je 6. kola.

"Ima dobrih utakmica, stvarno ima. Može se pogledati. I Vukovar 1991. koji je zadnji i objektivno nema tu dodanu kvalitetu, nedostaje mu malo da svoje dobre igre pretvore u golove, u nešto više. Varaždin, Osijek, Slaven Belupo... Dotaknuo bi se Varaždina jer imaju kontinuitet. Prošle sezone u SHNL-u igrali odlično i ove sezone su nastavili. Stvarno ima jako dobrih utakmica. Evo primjerice Lokomotiva koja je za mene svojevrsno iznenađenje, s obzirom na veliki odljev igrača, igraju dobro i bili su, po meni, bolji i od Rijeke. Trebali su dobiti tu utakmicu koja je završila 1-1".

Vaš bivši klub Gorica prošlu nedjelju šokirala je Dinamo na Maksimiru 1-2, Varaždin je pobijedio Hajduk 2-0.

"Ma, kao što sam rekao - Varaždin igra odlično. Hajduk je platio tih uvodnih 10 minuta i onda se nisu mogli vratiti, ali Varaždin uistinu igra odlično. Bili su, doduše, prisiljeni se braniti. Hajduk je igrao dobro, možda ajde zadnjih 15-20 minuta ne na onom nivou na kojem su bili prije, ali imali su dominaciju u posjedu. Neobrojeno puta su više od Varaždina bili u završnici, nisu uspjeli realizirati ono što su imali, neke poluprilike, doduše nisu imali nekih izrađenih prilika, ali su bili dominantni, ali jednostavno su izgubili. Gorica je iznenadila Dinamo, moralo se i to jednom dogoditi. Po prvi put u povijesti se to i dogodilo. Drago mi je zbog Gorice da su to i uspjeli i moram reći da mi je drago i zbog predsjednika Črnka koji je napokon dočekao, prije nego što je otišao s mjesta predsjednika kluba, da je uspio dobiti Dinamo. Careviću sve pohvale. SHNL će i ove sezone biti zanimljivo, kao i prošle".

U subotu je na Poljudu veliki derbi Hajduk - Dinamo. Obje momčadi utakmicu dočekuju u lošijoj formi. U posljednja dva kola su prosuli 5 bodova, osvojili samo jedan. Doživjeli i spomenute prve poraze u prvenstvu ove sezone. Specifična situacija, opet...

"Jedna i druga momčad dočekuju derbi u lošem rasploženju i sigurno da ovaj derbi vide kao jednu vrstu iskupljenja. Očekujem da i Hajduk i Dinamo pruže kvalietan nogomet, jer to i jedna i druga momčad mogu i neka pobjedi nogomet. Dinamu je to i neka vrsta uvertire pred Europu. Ukoliko dožive poraz, onda ulaziš s tri negativna rezultata, vezana, u Europu, a to nije baš zgodno."

'U derbijima nema favorita'

Kako vam trenerski posao obavljaju Kovačević i Garcia na klupi Dinama, odnosno Hajduka?

"Hajduk igra dobro, promijenili su stil od prošle sezone. Vidi se da Garcia ne odustaje i neće odustati od svog načina igre i to jako dobro djeluje, bez obzira na zadnji poraz protiv Varaždina, dok je Dinamo još uvijek under construction. Puno je tu bilo odlazaka i dolazaka. Nije sve to skupa lako uglazbiti. Dinamo se na neki način još traži, a to je pokazala zadnja utakmica u kojoj je Dinamo bio mlak i bezidejan. Odigrali su, treba biti pošten i reći - loše. Naravno, to ne umanjuje zasluge Gorice za pobjedu, ali ima tu još puno prostora za naperadak".

Tko je favorit?

"U derbijima nema favorita. I Hajduk i Dinamo su sposobni dobiti jedan drugog, bez obzira igralo se na Poljudu ili Maksimiru, tako da u tim utakmicama nema favorita".

Koji trenutak u karijeri vam je najboliniji, a s čime se ponosite?

"Ne gledam to na takav način."

Tipa, što vam se dogodilo u Šibeniku?

"Ma dobro, to se dogodi i to je zaboravljena priča, prošlo svršeno vrijeme. Bilo je puno lijepih trenutaka u Šibeniku. Prvo ulazak u HNL, pa onda rušenje i Hajduka i Dinama u gostima. Slavili smo na Maksimiru po prvi put u povijesti kluba. Takve stvari ti uistinu ostaju urezana u sjećanje. Dvostruka kruna u Mostaru sa Zrinjskim, prvi put u Europi u grupnoj fazi, najbolji rezultat u povijesti države. U Sabahu sam, kad sam došao, u prvih 11 utakmica osam smo dobili, igramo zadnju utakmicu za Europu u direktnom sudaru s Neftçijem. Neftçi je u Azerbajdžanu institucija. U gostima ih dobijemo 1-0. Puno je tu lijepih trenutaka, a one manje lijepe, da ne kažem ružne, to čovjek zaboravi."

Zrinjski odnedavno vodi Igor Štimac, pomoćnik mu je Marijo Tot.

"Zrinjski ima uistinu odličan rezultat, ušli su u Europu što je uvijek cilj kluba. Imaju jako puno izazovnih utakmica, pogotovo u Europi. S obzirom da se promijenio sistem natjecanja, očekujem da će uzeti sigurno desetak bodova. Zrinjski je za to sposoban. Zašto ne i proći dalje."

