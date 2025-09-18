Kome manje odgovara? Određen sudac za derbi na Poljudu: Odgovornost je na maksimumu

Hrvatski nogometni savez odredio je suce za nadolazeće, sedmo kolo HNL-a.

Svakako najzanimljiviji susret je onaj na Poljudu gdje se igra jedini hrvatski derbi, prvi u novoj sezoni u koju su oba kluba krenula uz velike promjene unutar kluba.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Glavni sudac utakmice Hajduk - Dinamo bit će Mateo Erceg iz Benkovca. Pomoćnici će mu biti Goran Pataki (Đakovo) i Kristijan Novosel (Valpovo), a uloga četvrtog suca pripala je Zdenku Lovriću (Đakovo). VAR sudac bit će Ivan Bebek (Rijeka), a AVAR Mario Zebec (Cestica).

Derbi je dakle pripao 29-godišnjaku koji se smatra jednim od najboljih mladih sudaca u Hrvatskoj i koji je ove sezone sudio tri utakmice HNL-a. Glavni na susretu Osijek - Dinamo (0-2), Hajduk - Slaven Belupo (3-0) i Varaždin - Dinamo (2-2).

