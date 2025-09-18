Ronaldo je neprepoznatljiv: Ovako sada izgleda po mnogima najbolji napadač ikada

Ronaldo Luís Nazário de Lima, nogometaš kojeg svijet poznaje kao "Il Fenomeno", danas slavi 49. rođendan. Rođen 18. rujna 1976., Brazilac je redefinirao poziciju napadača i ostavio neizbrisiv trag unatoč karijeri koju su obilježili nevjerojatni usponi i bolni padovi. Njegova priča nije samo priča o golovima i trofejima, već o nevjerojatnoj otpornosti duha koji se odbijao predati pred izazovima koji bi slomili većinu sportaša.

Zlatni dečko koji je pokorio svijet

Profesionalnu karijeru započeo je u Cruzeiru, no svijet ga je upoznao dolaskom u Europu. U dresu PSV-a, a zatim i Barcelone, pokazao je talent kakav se rijetko viđa. U svojoj jedinoj sezoni na Camp Nou (1996./97.) postigao je nevjerojatnih 47 golova u 49 utakmica, donijevši klubu Kup pobjednika kupova. Sa samo 20 godina postao je najmlađi dobitnik nagrade FIFA-in igrač godine. Njegov transfer u Inter za tada rekordnih 27 milijuna dolara potvrdio je njegov status superzvijezde, a talijanski tisak nadjenuo mu je nadimak koji će ga pratiti zauvijek – Il Fenomeno. U Milanu je nastavio dominirati, osvojivši Kup UEFA 1998. i drugu Zlatnu loptu 1997. godine.

Iskupljenje u Japanu i Koreji

Reprezentativna karijera bila mu je jednako impresivna. Iako je bio dio momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1994., nije zaigrao. Četiri godine kasnije, u Francuskoj, bio je najbolji igrač turnira, no finale je ostalo obavijeno velom misterije nakon što je pretrpio konvulzivni napadaj samo nekoliko sati prije utakmice. Brazil je izgubio, a Ronaldova blijeda izvedba postala je jedna od najvećih nogometnih zagonetki.

Ipak, iskupljenje je stiglo 2002. godine. Nakon gotovo tri godine pauze zbog stravičnih ozljeda, vratio se na najveću pozornicu i odveo Brazil do petog naslova svjetskog prvaka. S osam golova, uključujući dva u finalu protiv Njemačke, osvojio je Zlatnu kopačku i treći put bio proglašen najboljim igračem svijeta. Bio je to jedan od najvećih povrataka u povijesti sporta.

Mračna strana karijere: Koljena od stakla i borba s kilogramima

Njegov eksplozivni stil igre, kombinacija nevjerojatne brzine i snage, uzela je danak. U dresu Intera doživio je dvije katastrofalne ozljede desnog koljena. Prvo je u studenom 1999. pokidao patelarnu tetivu, da bi se u svom povratničkom nastupu u travnju 2000., nakon samo šest minuta na terenu, ista tetiva potpuno razderala. Njegov fizioterapeut opisao je to kao "najgoru nogometnu ozljedu" koju je ikada vidio, rekavši da mu je "koljeno doslovno eksplodiralo".

Kasnije, u Real Madridu i AC Milanu, borio se s ozljedama, ali i s prekomjernom težinom. Kritike su stizale sa svih strana, a trener Fabio Capello ga je u Madridu izbacio iz momčadi. Tek nakon završetka karijere, Ronaldo je otkrio pravu istinu: godinama se borio s hipotireozom, poremećajem štitnjače koji usporava metabolizam i uzrokuje debljanje. "Mnogi bi se trebali sramiti svojih komentara o mojoj težini", rekao je u suzama na oproštajnoj konferenciji.

Život nakon nogometa: Vlasnik klubova i uspješan poduzetnik

Nakon umirovljenja 2011., Ronaldo nije napustio nogomet. Postao je uspješan poslovni čovjek i vlasnik klubova. Godine 2018. kupio je većinski udio u španjolskom Real Valladolidu, postavši predsjednik kluba. Tri godine kasnije, uložio je 70 milijuna dolara kako bi spasio od bankrota svoj prvi klub, Cruzeiro, iako je svoj udio prodao 2024. godine. Uz to, aktivan je kao ambasador dobre volje Ujedinjenih naroda i vodi uspješnu marketinšku agenciju.

A pitanje koje mnoge zanima – koliko se udebljao? Ronaldo je otvoreno govorio o svojoj borbi. Godine 2012. sudjelovao je u brazilskom reality showu za mršavljenje. Na početku emisije težio je 118 kg, a tijekom tromjesečnog programa uspio je izgubiti 17 kg, spustivši se na 101 kg.

Ronaldo Nazário bio je više od igrača; bio je sila prirode koja je promijenila nogomet. Njegova karijera, satkana od čarolije, boli i nevjerojatne ustrajnosti, ostaje vječna inspiracija. Iako su ga ozljede spriječile da dosegne još veće visine, nasljeđe "pravog" Ronalda, originalnog Fenomena, živi i danas.