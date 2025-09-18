Krvavih ruku s krvavim igračkama stali pred Vladu i pozvali na prekid suradnje s izraelskom kompanijom

Zelena akcija organizirala je akciju kojom pozivaju Vladu Republike Hrvatske na prekid odnosa s izraelskom kompanijom Enlight Renewable Energy. Kompanija u Hrvatskoj planira dva velika projekta: solarnu elektranu Gala-Obrovac Sinjski i vjetroelektranu Mosec-Crni Umac Sitno gornje.

Akciju su organizirali u sklopu Globalnog tjedna akcije za mir i klimatsku pravdu koji se bavi vezama između rata, militarizma i društvene, ekonomske i klimatske nepravde.

Nekolikicina prosvjednika s rukama obojenim u crceno i igračkama poprskanim crvenom bojom stala je pred Vladu i razvukla transparent na kojem stoji "Ne podržavajte genocid", i "Prekinite suradnju s Enlight Renewable Energy'.