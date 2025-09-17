Pazite kako je izgledao Jurić tijekom debakla u Parizu: Izraz njegovog lica govori sve

Nogometaši Paris St. Germaina, branitelji naslova pobjednika Lige prvaka, sa stilom su otvorili ovosezonsko natjecanje te su u Parizu s 4-0 pobijedili Atalantu, momčad koju vodi hrvatski trener Ivan Jurić.

Uraganski su Parižani otvorili utakmicu pa je tako Marquinhos već u trećoj minuti načeo goste iz Bergama. U idućih desetak minuta mogao je PSG zabiti još dva-tri pogotka, ali ispriječili su se gostujući vratar Carnesecchi ili promašaji. Nitko nije mogao zaustaviti Kvaratškeliju u 39. minuti koji je rasparao mrežu za 2-0, dok je Barcola u u 44. namjestio loptu na bijelu točku, ali je 3-0 spriječio raspoloženi vratar Atalante.

No, vrlo brzo je bilo 3-0 početkom drugog dijela, a strijelac je bio Nuno Mendes. Napadao je aktualni pobjednik Lige prvaka do kraja utakmice te je i postigao još jedan pogodak. U 91. minuti je Portugalac Goncalo Ramos postavio konačnih 4-0.