Visoke potpetice i cool kombinacije: Sličan stil, ali Melania bira svjetske dizajnere, a Kate domaće

Dvije modne ikone s obje strane Atlantika, američka Prva dama Melania Trump (55) i britanska princeza od Walesa, Kate Middleton (43), uskoro će se družiti u UK-u. Njihov zajednički angažman zakazan je 18. rujna u slikovitim vrtovima Frogmore u Windsoru.

Modni kritičari i javnost već nestrpljivo prate njihove odabire odjeće. Iako svaka njeguje svoj prepoznatljiv stil, obje dijele sklonost klasičnoj eleganciji, moćnom poslovnom odijevanju i vrtoglavim potpeticama, postavljajući modne standarde koje mnogi slijede.

Poslovni stil kao odraz moći

Melania Trump preferira sofisticirane kompletiće, odvažne kombinezone i dramatične kapute s plaštom, često u paleti neutralnih boja. Njezin stil podsjeća na Jackie Kennedy: minimalistički, ali glamurozan i besprijekorno krojen. Kate Middleton pak inzistira na britanskoj eleganciji – savršeni sakoi, pencil suknje, haljine i kaputi do lista, često brendova poput Alexandera McQueena i Catherine Walker. Njeni odabiri su moderni, a istovremeno odaju poštovanje kraljevskoj tradiciji i održivosti.

Vrtoglave potpetice kao zaštitni znak

Obje dame redovito biraju visoke potpetice koje vizualno izdužuju figuru i upotpunjuju odjevne kombinacije. Melania je poznata po impresivnoj kolekciji cipela Christian Louboutin i Manolo Blahnik, dok Kate često nosi Gianvito Rossi, Jimmy Choo i Emmy London, kombinirajući klasične modele s povremenim odvažnijim izborima.

Vječna elegancija klasičnih kombinacija

Melania voli luksuzne haljine renomiranih kuća Dior, Chanel, Gucci i Dolce & Gabbana, uz efektne dodatke poput dugih rukavica i velikih sunčanih naočala. Kate svoj izgled zaokružuje profesionalnim, a opet ženstvenim kombinacijama, često reciklirajući omiljene komade.

Iako svaka ima svoj jedinstveni modni izričaj, Melania Trump i Kate Middleton dijele estetiku koja slavi eleganciju, sofisticiranost i bezvremensku ljepotu. Njihov nadolazeći susret u Windsoru zasigurno će biti još jedna modna poslastica i prilika za usporedbu dva prepoznatljiva stila koja i danas inspiriraju milijune.

Pripremili smo posebnu fotogaleriju koja prikazuje modne izdanja Melanije Trump i Kate Middleton, od klasičnih kombinacija do elegantnih detalja koji ih čine svjetskim modnim ikonama.