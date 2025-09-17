Američka pjevačica dvaput pobijedila rak dojke, često lagala o svojim godinama i bila luda za botoxom

Američka pjevačica moćnog glasa i vlasnica bezvremenskih hitova poput I'm Outta Love i Left Outside Alone, Anastacia, danas slavi 57. rođendan.

Poznata po svom jedinstvenom “sprock” zvuku, ali i po nevjerojatnoj životnoj priči ispunjenoj uspjesima i zdravstvenim bitkama koje je hrabro pobijedila, Anastacia je ostala simbol snage, talenta i inspiracije za milijune obožavatelja diljem svijeta.

Povodom njenog rođendana donosimo priču o njenom putu od plesačice do svjetske glazbene senzacije, te galeriju fotografija koje podsjećaju zašto je i danas jedna od najkarizmatičnijih glazbenica našeg vremena.