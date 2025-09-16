Ljepotom osvojio Hollywood, a životna tragedija ga dotukla: Ovako se mijenjao Robert Redford

Holivudska ikona Robert Redford rodio se 18. kolovoza 1936. godine u Santa Monici u Kaliforniji. Od malih nogu pokazivao je interes za umjetnost i glumu. Nakon što je studirao na Sveučilištu u Denveru i kasnije na prestižnoj Juilliard školi u New Yorku, Redford je započeo svoju glumačku karijeru krajem 1950-ih.

Njegov prvi značajniji filmski uspjeh došao je 1962. godine u filmu War Hunt, a pravu slavu stekao je tijekom 1960-ih i 1970-ih s nizom hitova poput Butch Cassidy and the Sundance Kid i The Sting. Bio je poznat po svom šarmu i karizmi, zbog čega ga je Hollywood često nazivao “miljenikom publike”.

Privatno, Robert je bio poznat kao skroman i povučen čovjek, koji je ipak uspio održati balans između slave i privatnog života. Oženio se 1958. godine s povjesničarkom i aktivisticom Lolom Van Wagenen (86), s kojom ima četvero djece. Par se razveo 1985. godine. Kasnije je bio u dugim vezama, a do svoje smrti bio je u braku s umjetnicom Sibylle Szaggars (68) s kojom je živio u miru i privatnosti. Doživio je i veliku tragediju, njegov sin Scott Redford preminuo je 1997. godine od karcinoma.

Redford nije bio samo glumac, već i uspješan redatelj i producent. Osnivač je Sundance Instituta i Sundance Film Festivala, koji su postali ključni za promicanje nezavisnog filma u SAD-u i svijetu. Njegov doprinos filmskoj industriji nagrađen je brojnim priznanjima.

Dobitnik je prestižnog Oscara za životno djelo 2002. godine, a nominiran je i za glavnu glumačku nagradu za ulogu u filmu Ordinary People. Osvojio je i Zlatni globus te brojne druge nagrade tijekom svoje karijere. Preminuo je 16. rujna 2025. godine, ostavivši iza sebe bogat filmski opus i nasljeđe.