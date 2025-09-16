Ušao u kavez i demolirao suparnika! Svijet drhti pred naletom neviđene sile: 'On je već sad problem'

'ZVIJER' JE STIGLA /

Foto: Profimedia
'ZVIJER': Teška kategorija u MMA-u dobila je novo ime koje bi moglo obilježiti nadolazeće godine. Američki hrvač Gable Steveson (25), osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. u slobodnom stilu do 125 kilograma, službeno je odradio svoj prvi profesionalni nastup u slobodnoj borbi i to na priredbi LFA 217.
Teška kategorija slobodne borbe dobila je novo ime koje bi moglo obilježiti nadolazeće godine. Američki hrvač Gable Steveson (25), osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. u slobodnom stilu do 125 kilograma, službeno je prošlog petka odradio svoj prvi profesionalni nastup u slobodnoj borbi i to na priredbi LFA 217. Dugo se čekalo ovo, tranzicija iz hrvanja u MMA je uspjela u prvom meču. 

Steveson je u kavez ušao protiv Bradena Petersona, borca koji je uoči ovog ogleda imao jedan brzi nokaut u karijeri. Ipak, protiv olimpijskog šampiona nije imao gotovo nikakve šanse. Nakon svega 15 sekundi Steveson je stigao do rušenja, zauzeo gornju poziciju i krenuo s dominacijom. Serija snažnih udaraca prisilila je suca da prekine borbu u 1:38 prve runde, čime je debitant, za samo 98 sekundi, upisao pobjedu tehničkim nokautom, javlja MMAJunkie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Gable Steveson sada je pobjednički profesionalni borac mješovitih borilačkih vještina. Dugo se čekalo da ovaj hrvač, osvajač olimpijske zlatne medalje, pokaže svoje vještine u kavezu za svoj MMA debi", stoji u tekstu MMAJunkiea. 

Yahoo Sport o Stevesonovom debiju piše:

"Gable Steveson uništio je Bradena Petersona. Nakon samo jedne borbe u svojoj profesionalnoj MMA karijeri, Gable Steveson izgleda već sad kao problem", navodi Yahoo Sport. 

Posebnu pozornost privukla je činjenica da je u njegovom kutu bio Jon Jones, bivši UFC prvak i jedan od najvećih boraca svih vremena. Upravo Jones posljednjih mjeseci pomaže Stevesonu u prilagodbi na MMA, a čini se da suradnja već daje rezultate.

Iako je Peterson daleko od samog vrha, Steveson je ovim nastupom pokazao da posjeduje sve što je potrebno za ozbiljnu karijeru – fantastične fizičke predispozicije, hrvačku bazu kakvu rijetko tko ima i pobjednički mentalitet. Sljedeći izazovi pokazat će koliko brzo može napredovati u udarajućim tehnikama i kondicijskoj pripremi specifičnoj za MMA, ali već sada je jasno da ga čeka uzbudljiv put.

Ukoliko odluči u potpunosti posvetiti se ovom sportu, MMA bi u Gableu Stevesonu mogao dobiti jednog od najzanimljivijih teškaša nove generacije.

16.9.2025.
5:31
S.M.
Profimedia
Gable StevesonMmaHrvanje
